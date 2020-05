Ciech zabezpiecza płynność finansową

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r. Jednocześnie upoważnili zarządu Ciechu do skupu akcji własnych i pozyskania finansowania dłużnego w wysokości do 500 mln zł. Do rady nadzorczej spółki dołączył również Martin Laudenbach, doświadczony menedżer związany w przeszłości m.in. z Grupą Solvay oraz firmą BASF.

Akcjonariusze Ciechu zdecydowali o skupie do 14,6 proc. akcji własnych za maksymalnie 346,5 mln zł - podała spółka w uchwałach walnego zgromadzenia, które odbyło się w czwartek.

Walne zgromadzenie zgodziło się również na pozyskanie finansowania dłużnego w wysokości do 500 mln zł i zdecydowało o pozostawieniu w spółce zysku za rok 2019 (60,43 mln zł) i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy.

Do rady nadzorczej Ciechu dołączył Martin Laudenbach.