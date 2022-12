Ciech zagwarantował sobie dostawy kluczowego surowca

Ciech Soda Polska i Inowrocławskie Kopalnie Soli „Solino” podpisały umowę na dostawę solanki. To jeden z kluczowych surowców wykorzystywanych przez chemiczna spółkę.

Na mocy umowy zakłady produkcyjne Ciechu w Inowrocławiu i Janikowie do 2035 roku będą miały zapewnione dostawy solanki - surowca niezbędnego do produkcji sody i soli.

Ilość przesyłanej solanki będzie zbliżona do wartości z obecnej umowy, obowiązującej do 2025 roku. Podpisanie umowy oznacza zapewnienie stabilnych dostaw solanki do obu zakładów na przewidywalnych warunkach i przełoży się na utrzymanie obecnej skali produkcji i ciągłości działalności prowadzonej przez Ciech Soda Polska w kolejnych latach.

Podpisany dokument uwzględnia także podział kosztów inwestycji niezbędnych do realizacji umowy. Chemiczna spółka pokryje 2/3 przewidzianych wydatków inwestycyjnych, co obecnie przekłada się na kwotę około 220 mln złotych, rozłożonych równomiernie w czasie, w perspektywie do końca 2026 roku.

- Zapewniliśmy długoterminowe, stabilne dostawy podstawowego surowca do produkcji sody i soli - naszych flagowych produktów. To dobra wiadomość dla spółki. Tworzy to solidny fundament stabilnego rozwoju w kolejnych latach - mówi Dawid Jakubowicz, prezes Ciechu.

Solanka pozyskiwana jest z podziemnych złóż soli kamiennej i transportowana do zakładów produkcyjnych Ciech za pomocą rurociągów. W polskich zakładach sodowych Ciech pozyskuje solankę od zewnętrznych dostawców, a w przypadku niemieckiej fabryki sody posiada własne źródło tego surowca.

Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia około 3,5 tysiąca osób w całej UE.