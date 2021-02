Ciech zmniejszy emisje CO2 o tysiące ton i zaoszczędzi miliony złotych

W inowrocławskich zakładach sodowych Ciechu zostanie wdrożona metoda wychwytu, zatężania i oczyszczania CO2 w procesie produkcji sody kalcynowanej. Brzmi skomplikowanie? Tak, ale dzięki inwestycji czołowy producent sody w Europie chce zmniejszyć emisje szkodliwego dla środowiska gazu, a same koszty produkcji spadną.

Nie tylko Inowrocław

Jak przebiegało wdrożenie innowacyjnej metody?

Jak informuje nas spółka: aktualnie trwają także analizy dotyczące uruchomienia analogicznych instalacji w pozostałych zakładach sodowych Grupy.Jakich oszczędności spółka może się spodziewać? W styczniu ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla w UE przekroczyły znacznie poziom 30 euro za tonę. Zmniejszenie emisji o 5 tys. ton tylko w Inowrocławiu oznacza w skali roku oszczędność na poziomie około 700 tys. złotych. A przecież jak już pisaliśmy instalacje tego typu mają być wybudowane także w innych zakładach sodowych spółki. To zaś w przyszłości będzie oznaczało wielomilionowe w skali roku oszczędności. Prace badawcze powinny się wiec spłacić w zaledwie kilka lat.- Prowadzony od czterech lat projekt wychwytu, zatężania i oczyszczania dwutlenku węgla w procesie produkcji sody kalcynowanej to innowacyjny projekt. Dziś wdrażamy go na stałe w ruchu ciągłym, tak by uzyskać maksymalne możliwe korzyści wynikające ze zmniejszonej emisji CO2 i oszczędności wynikające z niższego zapotrzebowania na surowce. Będziemy jednocześnie dalej pracować nad udoskonaleniem opracowanego przez nas procesu – dodaje Mirosław Skowron.Przygotowany w 2019 roku plan obniżenia emisji dwutlenku węgla w Grupie Ciech zakłada uruchomienie kilkudziesięciu inicjatyw pogrupowanych w sześć kategorii, których wdrożenie ma pozwolić na obniżenie emisji o ok. 30 proc. do roku 2026 w odniesieniu do roku 2019.- Odzyskiwanie dwutlenku węgla z procesu produkcji sody to nie jedyny nasz projekt z obszaru R&D w biznesie sodowym. Na różnym etapie zaawansowania prowadzimy prace nad kilkunastoma rozwiązaniami, które nie tylko zwiększają efektywność, ale jednocześnie czynią produkcję sody bardziej przyjazną środowisku – mówi Marian Szkudlarek, szef zespołu R&D w Grupie Ciech.W pierwszym etapie specjaliści Ciechu z zespołu R&D w Inowrocławiu przy współpracy z pracownikami Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu przeanalizowali źródła emisji dwutlenku węgla z poszczególnych instalacji przemysłu sodowego i opracowali szereg wstępnych koncepcji ograniczenia emisji CO2 do atmosfery.Szczegółowa analiza technologiczna i ekonomiczna opracowanych koncepcji pozwoliła na opracowanie unikalnej technologii wychwytu i zawracania dwutlenku węgla do procesu produkcyjnego sody kalcynowanej.Następnie przeprowadzono szereg badań nad tym innowacyjnym rozwiązaniem - początkowo w warunkach laboratoryjnych, a następnie w skali pilotażowej. Na podstawie uzyskanych wyników zaprojektowano pilotażową instalację wychwytu dwutlenku węgla z gazów odlotowych z przemysłu sodowego. Instalacja ta została wybudowana w 2019 r. na terenie Zakładów Sodowych w Inowrocławiu.Wstępnego rozruchu dokonał połączony zespół inżynierów IChPW pod kierownictwem prof. Krzysztofa Jastrzębia oraz specjalistów Ciech. Przeprowadzono szereg badań procesowych mających na celu określenie optymalnych parametrów wychwytu i zawracania dwutlenku węgla do procesu produkcyjnego sody kalcynowanej. Kolejnym krokiem było włączenie technologii do ciągu wytwórczego sody kalcynowanej, co pozwoliło na uzyskanie pozytywnego efektu w postaci ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery przy równoczesnym zwiększeniu zdolności produkcyjnych instalacji.