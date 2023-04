Coraz większa rola wodoru. Może zrewolucjonizować świat

Jest najlżejszym pierwiastkiem, jego zagospodarowanie może sprawić, że energetyczne problemy świata znikną. O wodorze będziemy mówić podczas panelu zatytułowanego "Polski wodór: strategia i praktyka" w czasie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Wodór to pierwiastek, który może zrewolucjonizować świat.

Polska przygotowała strategię wodorową do roku 2030.

Na ten temat będziemy dyskutować podczas debaty "Wodór – ratunek dla europejskiego przemysłu?" w trakcie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego, który odbędzie się 24-26 kwietnia w Katowicach.

Niezwykłe zainteresowanie wodorem wynika z tego, że to właśnie ten pierwiastek może stać się fundamentem do rewolucji energetycznej na świecie. Produkcja wodoru - głównie przez koncerny paliwowe i chemiczne - wciąż rośnie. Już kilka lat temu przekroczyła 100 mln ton. Dwa lata temu specjaliści przewidywali, że w połowie wieku wzrośnie nawet trzykrotnie. Teraz i te dane uważa się za nazbyt ostrożne.

Zarówno Polska, jak i Unia Europejska dostrzegają znaczenie wodoru

O znaczeniu wodoru dobrze wie Unia Europejska - strategia wodorowa stała się jednym z głównych elementów polityki mającej doprowadzić Europę do neutralności klimatycznej.

Na tle Europy Polska nie wygląda wciąż zbyt dobrze. Zbyt mała liczba firm działających w branży wodorowej oraz zbyt małe nakłady na badania i rozwój to dwie główne bolączki sektora.

Na szczęście potrzeby zmian dostrzegają rządzący. Kluczową rolę do odegrania ma tutaj Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do roku 2040.

Jak podkreśla rząd, to dokument strategiczny, który określa główne cele rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce i kierunki działań niezbędnych do ich osiągnięcia. Dokument wpisuje się w globalne, europejskie i krajowe działania mające na celu budowę gospodarki niskoemisyjnej.

Autorzy dokumentu wskazali na sześć głównych celów do osiągnięcia. Po pierwsze chcą wdrożenia technologii wodorowych w energetyce i ciepłownictwie. Jest to o tyle ważne, że te branże borykają się z największymi problemami związanymi z dekarbonizacją.

Kolejnym celem ma być wykorzystanie wodoru jako paliwa alternatywnego w transporcie. Już stawiane są w tej kwestii pierwsze kroki. Choć na razie wodór wciąż nie jest paliwem pierwszego, a nawet drugiego czy trzeciego wyboru, to widać nim zainteresowanie.

Trzecim celem działań ma być udział wodoru we wsparciu dekarbonizacji przemysłu. Ze względu na swoją neutralność klimatyczną - w przypadku wodoru zielonego - paliwo to może odegrać gigantyczną rolę.

Konieczne jest zwiększenie produkcji pierwiastka i badania nad nim

Czwartym celem strategii jest produkcja wodoru w nowych instalacjach. Obecnie tego cennego paliwa produkujemy zbyt mało, choć przy tym należy zauważyć, że ekonomika produkcji odgrywa tu dużą rolę.

Rząd chciałby także, aby spełnione zostały warunki dotyczące sprawnego i bezpiecznego przesyłu wodoru. Elementami tego celu są także dystrybucja i magazynowanie.

W końcu najlepsze nawet plany muszą mieć silne i stabilne wsparcie w postaci otoczenia regulacyjnego. I właśnie stworzenie takiego jest szóstym celem Polskiej Strategii Wodorowej.

Co da jego realizacja? Przyczyni się do przyspieszenia procesu dekarbonizacji najbardziej energochłonnych sektorów i budowy w Polsce zeroemisyjnej gospodarki.

Wszystkie te kwestie będą poruszane podczas panelu zatytułowanego "Polski wodór: strategia i praktyka" w czasie XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

Spotkamy się drugiego dnia EEC (25 kwietnia), początek sesji zaplanowano na godz. 11.30. Mam przyjemność poprowadzenia panelu jako moderator. Moimi gośćmi będą (kolejność alfabetyczna): Grzegorz Jóźwiak, dyrektor, Biuro Technologii Wodorowych i Paliw Syntetycznych PKN Orlen; Janusz Kotowicz, prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, zastępca kierownika ds. ogólnych, Katedra Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska.

W panelu będą także dyskutować: Marcin Parchomiuk, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, zastępca dyrektora ds. badawczych i komercjalizacji; Sara Piskor, ENTSOG (Europejska Sieć Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu), dyrektor ds. strategii, public affairs i komunikacji; Tomoho Umeda, prezes Hynfra P.S.A.; Ireneusz Zyska, sekretarz stanu, pełnomocnik rządu ds. odnawialnych źródeł energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska.