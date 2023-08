Czyszczenie suchym lodem - bezpiecznie i skutecznie

- Technologia czyszczenia przemysłowego suchym lodem zyskuje na popularności. Można ją zastosować w różnych sytuacjach i jest efektywnym rozwiązaniem dla wielu gałęzi przemysłu - mówi Rafał Szymański ze spółki Climbex należącej do Grupy Impel.

W przemyśle przestoje technologiczne są jednym z głównych czynników wpływających na efektywność produkcji i koszty operacyjne. Dlatego wybór odpowiednich metod czyszczenia, które pozwolą je minimalizować, jest kluczowy dla optymalizacji procesów produkcyjnych.

„Elektronika jest wrażliwa na kontakt z wodą i wszelką wilgoć, dlatego w czyszczeniu linii produkcyjnych czy tras kablowych doskonale sprawdza się suchy lód” – mówi Grzegorz Mrowiec, dyrektor handlowy z segmentu Elektronika i AGD w Grupie Impel.

Utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w obszarze produkcji to istotny problem dla zakładów przemysłowych. Szczególnego znaczenia nabiera w kontekście bezpieczeństwa ludzi, środowiska oraz wydajności procesowej. Z kolei na wydajność mają wpływ m.in. wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia. W obszarze produkcji są czynnikiem niepożądanym - wpływają na obniżenie produktywności urządzeń, obciążają instalacje i mogą powodować obniżenie jakości i zanieczyszczenie produkowanych wyrobów. Dobór odpowiednich metod czyszczenia przemysłowego pozwala je minimalizować. Technologia czyszczenia suchym lodem oferuje wiele korzyści w tym zakresie.

„Tradycyjne metody czyszczenia przemysłowego, choć sprawdzone, nierzadko wiążą się z długotrwałymi przestojami czy potencjalnymi ryzykami dla zdrowia pracowników oraz środowiska” – mówi Rafał Szymański ze spółki Climbex należącej do Grupy Impel, kierownik robót, specjalista od zastosowania suchego lodu. „W odpowiedzi na te wyzwania, technologia czyszczenia suchym lodem zyskuje na popularności. Choć nie jest odkryciem ostatnich lat, to jednak w codziennej pracy operacyjnej widzimy, że coraz więcej przedsiębiorstw po nią sięga. Bardziej prośrodowiskowa polityka przedsiębiorstw na pewno ma na to wpływ. Technologię tę można zastosować w różnych sytuacjach i jest efektywnym rozwiązaniem dla wielu gałęzi przemysłu”- dodaje Szymański.

Jak działa suchy lód? Nie pozostawia żadnych śladów wilgoci ani resztek

Granulatem suchego lodu można usuwać zabrudzenia przemysłowe, jak smary, oleje, sadze, kleje, kurz, wosk, żywice, teflon, farby, wapno czy osady mineralne. Właściwości tego medium pozwalają na usuwanie zanieczyszczeń z różnego typu powierzchni i to bez konieczności rozbiórki urządzenia czy długotrwałego przestoju maszyn.

Suchy lód jest bezpieczny dla operatora maszyny - jest niepalny, nie jest toksyczny, nie ma smaku, ani zapachu. Jest także bezpieczny dla środowiska naturalnego, bo nie prowadzi do powstawania wtórnych odpadów. Wykorzystując tę technologię czyszczenia przedsiębiorstwa eliminują proces zagospodarowania odpadów i ich utylizację.

Suchy lód - wielobranżowe zastosowanie m.in. w zakładach elektronicznych

Suchy lód jest szeroko wykorzystywany w zakładach elektronicznych czy innych branżach, gdzie czyszczone są elektroniczne zespoły urządzeń. Technologia nie powoduje zarysowań czy pęknięć, a po wykonanej pracy powierzchnie nie muszą być suszone czy studzone.

„Elektronika jest wrażliwa na kontakt z wodą i wszelką wilgoć, dlatego w czyszczeniu linii produkcyjnych czy tras kablowych doskonale sprawdza się suchy lód” – mówi Grzegorz Mrowiec, dyrektor handlowy z segmentu Elektronika i AGD w Grupie Impel. „Metoda ta ze względu na jej bezinwazyjny charakter jest bezpieczna w miejscach, gdzie mamy do czynienia z elektronicznymi podzespołami – stycznikami, półprzewodnikami czy czujnikami, które w przypadku klasycznego czyszczenia przy użyciu wody, mogą ulec zalaniu i zniszczeniu. Warto też zwrócić uwagę, że technologia czyszczenia suchym lodem, która nie wymaga użycia wody ani chemii, nie generuje też żadnych ścieków czy nadmiernej ilości ścierniwa, a jedynie łatwy do usunięcia suchy brud” – podsumowuje Mrowiec.

Czyszczenie suchym lodem znajduje także zastosowanie w zakładach produkujących sprzęt AGD i RTV czy branży samochodowej. Dotyczy to nie tylko linii, gdzie produkowane są podzespoły elektroniczne, płytki drukowane, ale też elementy obudowy czy silniki.

„Granulat suchego lodu bez problemu dociera nawet do najdrobniejszych szczelin” – komentuje dalej Grzegorz Mrowiec z Impela. „Wykorzystanie tej technologii najczęściej nie wymaga też demontażu maszyn i linii produkcyjnych, co znacznie ogranicza czas przestoju produkcji, a przez to zmniejsza koszty całego procesu czyszczenia. Sama metoda jest do tego na tyle bezinwazyjna, że wykorzystują ją również miłośnicy motoryzacji przy renowacji zabytkowych samochodów. Świetnie sprawdza się też w procesie czyszczenia kabin lakierniczych” – dodaje Mrowiec.

Czyszczenie suchym lodem - metoda ograniczająca przestoje

