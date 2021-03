Dalekosiężne plany Ciechu. Atom wchodzi w grę

Pewne dostawy pary i energii elektrycznej to dla firm chemicznych często być albo nie być. Skoro węgiel jest coraz bardziej na cenzurowanym, a OZE niepewne, to nic dziwnego, że spółki chemiczne myślą o atomie... Wśród firm, którym atom byłby niestraszny, jest i Grupa Ciech.

Konieczne byłoby także wówczas dostosowanie do nowej sytuacji przepisów w naszym kraju przez Polską Agencję Atomistyki.Jaką moc musiałby posiadać SMR w przypadku Ciechu?- Około 300-400 MW - mówi nam menedżer.Jakie są na to szybkie szanse? Spore, bo reaktory o takiej mocy są dość powszechnie wykorzystywane, choć raczej na razie nie do cywilnych zastosowań.Warto podkreślić, że Ciech nie idzie całkiem nową ścieżką.Inna nasza firma chemiczna Grupa Synthos także myśli o tym, by wykorzystać do swoich celów mały reaktor. Według planów firmy, miałby on zacząć pracę już na koniec obecnej dekady. Jeszcze jesienią ubiegłego roku spółka Synthos Green Energy rozpoczęła rozmowy z Państwową Agencją Atomistyki, prosząc o opinię ogólną o rozwiązaniach organizacyjno-technicznych dotyczących małego reaktora modułowego BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear Energy.Czy tą drogą pójdzie także Ciech?– Przyglądamy się pilnie sprawie – mówi nam Mirosław Skowron.