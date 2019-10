Dalszy ciąg wzajemnych roszczeń na linii Polwax-Orlen Projekt. Kto zapłaci 10 mln zł za utylizację?

Polwax - jeden z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej - poinformował o zakończeniu usuwania zanieczyszczonego odpadu ziemi z placu budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego w Czechowicach-Dziedzicach. Koszt utylizacji ponad 38 tys. ton ziemi wyniósł ponad 9,6 mln złotych brutto. Polwax chce, by rachunek ten zapłaciła spółka Orlen Projekt, która do niedawna była generalnym wykonawcą wartej około 160 mln zł inwestycji.

Polwax podał szacunkowe dane finansowe, z których wynika, że w trzecim kwartale 2019 roku miał około 10,4 mln zł EBITDA (zysk operacyjny przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych zobowiązań oprocentowanych) i 7,2 mln zł zysku netto.



Spółka podała, że nie dotrzymała wymaganego w umowie kredytowej zawartej z ING Bankiem Śląskim poziomu wskaźnika zadłużenia.



Polwax podał, że EBITDA za III kwartał uwzględnia ujęte w przychodach zdarzenie jednorazowe w kwocie 6,8 mln zł.



"We wrześniu spółka potrąciła przysługujące jej kary umowne w stosunku do Orlen Projekt z tytułu niewykonania i nienależytego wykonania umowy zawartej przez strony w kwocie 6 834 565,48 zł, z wierzytelnością Orlen Projekt z tytułu częściowego wykonania umowy" - wskazał Polwax w komunikacie.



Raport za III kwartał spółka przedstawi 19 listopada 2019 roku.

Przypomnijmy, że między firmą Polwax a Orlen Projekt od wielu miesięcy trwa spór oraz wymiana wzajemnych oskarżeń i pozwów w związku z realizacją inwestycji w Czechowicach-Dziedzicach.

Na przełomie lutego i marca 2019 roku Orlen Projekt, generalny wykonawca kluczowej inwestycji Polwaksu, zażądał od chemicznej spółki ustanowienia gwarancji zabezpieczenia w kwocie odpowiadającej całości niezapłaconego mu wynagrodzenia (mowa o kwocie ponad 100 mln zł), a następnie zapowiedział zejście z palcu budowy. Od tego czasu obie spółki wysuwają wobec siebie kolejne roszczenia.Historia budowy instalacji w Czechowicach-Dziedzicach sięga 2015 roku. To wówczas firma Polwax poinformowała, że w ramach nowej strategii ma zamiar wybudować tam instalację odolejania rozpuszczalnikowego, która miałaby powstać do pierwszej połowy 2019 roku. Jak wówczas informowano, wstępna szacowana wartość tej inwestycji to 60-80 mln zł. Ponad cztery lata temu Polwax podpisał umowę z ThyssenKrupp UHDE Engineering Services na udzielenie licencji i opracowanie kompletnego projektu bazowego instalacji. Instalacja odolejenia rozpuszczalnikowego ma przerabiać około 30 tysięcy ton gaczy parafinowych. Zakład ma zatrudniać 40 osób i przestawić w znacznym stopniu produkcję Polwaksu na wysokomarżowe wyroby. Nowa instalacja ma produkowała głównie na eksport. Kiedy? Tego cały czas nie wiadomo.Czytaj też: Kolejna odsłona sporu. Orlen rozszerzył pozew wobec Polwaksu Firma Polwax została założona w 1999 roku, w oparciu o aktywa Rafinerii Jasło. Jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w kraju i w Europie. Ma zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. W latach 2004-2011 spółka funkcjonowała w strukturach Grupy Lotos. Na początku 2014 roku doszło do wykupu menedżerskiego, w którym wzięli udział menedżerowie spółki, inwestorzy pasywni oraz fundusz private equity. W tym samym roku spółka zadebiutowała na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.