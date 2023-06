Daniel Obajtek oznajmił, co Orlen może zrobić z Grupą Azoty Puławy

Musimy zbilansować rynek nawozowy. Możemy to zrobić tylko poprzez spółkę, która ma wiele filarów swojej działalności. Taką spółka jest Orlen - oznajmił 7 czerwca prezes Orlenu Daniel Obajtek. Jak stwierdził, koncern jest naturalnym integratorem Puław.

Orlen za sprawą Anwilu Włocławek ma doświadczenie również w przemyśle nawozowym

Prezes Orlenu powiedział na konferencji prasowej w Zielonej Górze, że dzięki wcześniejszym fuzjom z PGNiG i Grupą Lotos koncern mógł zapowiedzieć rozpoczęcie procesu zmierzającego do akwizycji spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA.

- Rynek węglowodorów w Polsce i na świecie nie jest stabilny. Ceny mają bardzo duże wahania. Jeżeli gaz jest kluczowym wsadem do produkcji nawozów, to musimy zbilansować rynek nawozowy. Możemy to tylko i wyłącznie zrobić poprzez spółkę, która ma wiele filarów swojej działalności. Taką spółka jest Orlen - podkreślił Daniel Obajtek.

Wskazał, że Orlen ma wydobycie, handel gazem, przerób ropy, energetykę, detal.

- Tylko taka spółka może spowodować stabilność na rynku nawozowym i taki duży koncern ma odpowiednie środki finansowe i odpowiednie możliwości, i wiedzę, jak wyglądają kwestie handlu gazem (...), by reagować w trudnych czasach i stabilizować ceny nawozów. I takim naturalnym integratorem Puław jest Orlen - stwierdził prezes koncernu.

Zwrócił uwagę, że Orlen za sprawą Anwilu Włocławek ma doświadczenie również w przemyśle nawozowym.

- Przejęliśmy zakłady, które były bankrutem, zmodernizowaliśmy. Dziś prowadzimy tam procesy inwestycyjne - powiedział prezes PKN Orlen. Dodał, że obecnie włocławskie zakłady "doskonale funkcjonują".

- W związku z tym idziemy dalej poprzez podpisanie listu intencyjnego w zakresie badań. To jest pierwszy etap przejęcia Puław, które będą przez to bardziej bezpieczne i będą mieć dodatkowy kapitał na inwestycje - zapewnił Obajtek.

Strategia Orlenu zakłada 320 mld zł inwestycji w polską gospodarkę

Zarząd Grupy Azoty poinformował, że "6 czerwca 2023 roku podpisany został dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji pomiędzy GA Puławy, PKN Orlen S.A. i Grupą Azoty S.A. w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez PKN Orlen S.A.". Transakcja poprzedzona zostanie badaniem due diligence.

Wskazano, że dokument reguluje zasady przekazywania informacji w ramach procesu due diligence GA Puławy. Nie stanowi on zobowiązania żadnej ze stron do przeprowadzenia transakcji - zakomunikowała spółka.

Obajtek przypomniał podczas uroczystości podpisania dokumentu, że strategia Orlenu zakłada 320 mld zł inwestycji w polską gospodarkę i bezpieczeństwo Polaków.

- Również chcemy inwestować tu właśnie w Puławach - zapowiedział.

We wtorek w Puławach prezes PKN Orlen ogłosił, że chciałby przeprowadzić proces przejęcia Grupy Azoty Puławy do końca roku.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a także - jak podaje na swojej stronie internetowej - silną pozycję na rynkach takich produktów jak: melamina, poliamidy, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. W skład Grupy Kapitałowej wchodzi ponad 50 spółek zlokalizowanych na terenie Polski i świata, m.in. Grupa Azoty S.A. (jednostka dominująca z siedzibą w Tarnowie), Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" SA, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, a także Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA.

PKN Orlen to zintegrowany koncern multienergetyczny prowadzący działalność w Europie Środkowej i Kanadzie. Udział Skarbu Państwa w spółce wynosi 49,90 proc. W listopadzie 2022 r. Orlen formalnie zakończył proces przejęcia PGNiG, największego dostawcy gazu w Polsce, a wcześniej Grupy Lotos - drugiego w kraju dostawcy paliw. Do Grupy Orlen należy też Energa - producent energii elektrycznej.