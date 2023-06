Daniel Obajtek złożył obietnicę pracownikom Grupy Azoty Puławy

Pracownicy Grupy Azoty Puławy nie ucierpią w związku z przejęciem przez PKN Orlen - zapewnił 6 czerwca prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zarząd Grupy Azoty poinformował, że "6 czerwca 2023 roku podpisany został dokument o zachowaniu poufności oraz trybie udostępniania informacji pomiędzy GA Puławy, PKN ORLEN S.A. i Grupą Azoty S.A. w związku z zamiarem rozpoczęcia rozmów dotyczących potencjalnej akwizycji przez PKN ORLEN S.A".

Daniel Obajtek zapytany przez media podczas wtorkowego briefingu prasowego w Puławach, czy miejsca pracy w Grupie Azoty Puławy będą zachowane odpowiedział twierdząco.

- W żadnym procesie nie podchodzimy do kwestii redukcji. Tu jest kapitał ludzki, bardzo duże doświadczenie, pewna historia i to nie jest firma bez przyszłości - powiedział dodając, że Grupa Azoty Puławy ma wiele projektów inwestycyjnych, do których potrzebna jest jej zdolność finansowa, której nie posiada.

- Ta firma nie posiada takich zdolności finansowych, by prowadzić procesy, które będą kosztować setki milionów złotych w tym zakresie, więc w żadnym wypadku nie ucierpią na tym pracownicy - powiedział.

Odpowiadając na pytania mediów przyznał, że "kultura wymaga spotkania z przedstawicielami pracowników".

- Pierwsze spotkanie, które odbędę to odbędę ze związkami zawodowymi, (...) by ich uspokoić i pokazać im, że w żadnym wypadku nie mogą nas traktować jako najeźdźcy a muszą nas traktować jako firmę, która chce dać rozwój tej firmie - stwierdził.

Jak dodał, nie mógł spotkać się z przedstawicielami pracowników wcześniej ze względu na reguły dotyczące raportowania.

Grupa Azoty Puławy należy do Grupy Azoty. Produkuje nawozy azotowe, melaminę, oraz inne chemikalia np. wodór.