Decyzja Orlenu w sprawie Azotów możliwa w ciągu tygodni

Prezes Orlenu Daniel Obajtek powiedział we Włocławku, że grupa podejmie decyzję w sprawie możliwego przejęcia Azotów w ciągu kilku tygodni. Stwierdził jednocześnie, że konsolidacja przemysłu nawozowego w Polsce jest konieczna.

- Nie odchodzę od pomysłu konsolidacji nawozów azotowych w Polsce, najpierw musimy zbadać Azoty i utwierdzić się w przekonaniu, że spółka ta pasuje profilem do grupy Orlen, a wiemy, że w dużej mierze pasuje - powiedział Obajtek.

Jak dodał, Orlen zdecydował się na inwestycję w dziś uruchomioną trzecią taśmę produkcyjną w zakładach azotowych Anwil we Włocławku, mimo niekorzystnej sytuacji na rynku gazu, który jest podstawą w wytwarzaniu nawozów.

- Wiele zakładów azotowych odchodziło od procesów inwestycyjnych ze względu na wysokie ceny gazu, my - twierdząc, że ta sytuacja się zmieni i już się zmienia chcieliśmy utrzymać inwestycje zwiększać produkcję nawozów azotowych - podkreślił prezes Orlenu.

Daniel Obajtek nie obawia się o zbyt i konkurencyjność produkcji Anwilu. - Zwiększamy paletę produktów Anwilu do siedmiu. Będzie to saletra gruboziarnista, siarczan amonu, saletrzak magnezu o polepszonych. Są to nawozy dedykowane pod konkretne uprawy i są wyższej jakości niż inne produkty na rynku, dziś jeśli chodzi o tendencje w branży azotowej nie używa się ich do wszystkiego tylko każdy nawóz jest dedykowany do konkretnej uprawy - mówił.