Drastyczny spadek produkcji nawozów w państwowym koncernie

Kontrolowany przez Skarb Państwa chemiczny koncern Grupa Azoty poinformował, że produkcja nawozów azotowych w grupie spadła w lipcu o prawie połowę w ujęciu rok do roku.

Produkcja nawozów azotowych Grupy Azoty zmalała w lipcu 2023 roku do 151 tys. ton z 274 tys. ton rok wcześniej, co oznacza spadek w ujęciu rocznym o 45 proc. rok do roku. Produkcja nawozów wieloskładnikowych spadła do 47 tys. ton z 82 tys. ton (spadek o 43 proc.), a nawozów specjalistycznych spadła do 22 tys. ton z 23 tys. ton.

Szczegółowe dane produkcyjne Grupy Azoty znajdują się na poniższej grafice:

W segmencie chemia produkcja pigmentów spadła do 2 tys. ton z 3 tys. ton, mocznika spadła do 63 tys. ton z 91 tys. ton (spadek o 31 proc.), a produktów OXO (produkty organiczne) - do 2 tys. ton z 14 tys. ton (spadek o 86 proc.). Segment tworzyw odnotował natomiast spadek produkcji poliamidu do 8 tys. ton z 15 tys. ton (spadek o 47 proc.).

Przypomnijmy, że wyraźne spadki było widać tez w czerwcu. Grupa Azoty wyprodukowała wtedy w sumie 143 tys. ton nawozów azotowych, 36 tys. ton nawozów wieloskładnikowych i 7 tys. ton nawozów specjalistycznych. Tymczasem rok wcześniej wielkości te wynosiły odpowiednio: 238 tys. ton, 68 tys. ton i 19 tys. ton.

Akcje Grupy Azoty od początku roku straciły już ponad 37 proc. wartości. Kapitalizacja spółki wynosi obecnie niespełna 2,5 mld zł, a największymi akcjonariuszami są Skarb Państwa (33 proc.) i rosyjski oligarcha Wiaczesław Mosze Kantor (19,8 proc.).

W pierwszym kwartale 2023 r. chemiczny koncern zanotował stratę netto w wysokości ponad 555 mln zł (w pierwszym kwartale 2022 r. było 882 mln zł zysku).

- Pierwszy kwartał 2023 roku to okres niższych wyników Grupy Azoty i ujemnych marż we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych, co było konsekwencją kumulacji szeregu negatywnych zjawisk - tłumaczył wtedy Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty.