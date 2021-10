Droższe Święto Zmarłych. Parafiny na znicze są bardzo drogie

Złe wiadomości dla odwiedzających cmentarze. Najbliższe Święto Zmarłych będzie bardzo drogie. Wszystko przez drożejący podstawowy surowiec do produkcji zniczy – parafinę.

W światowej czołówce

Warto wspomnieć, że Polska jest jednym z najważniejszych producentów świec oraz zniczy i równocześnie dostawców surowców do ich produkcji. O ile jednak świece eksportujemy, o tyle znicze produkowane są przede wszystkim na rynek krajowy.Gdyby popatrzyć na polski rynek świec, zniczy i wkładów do zniczy szklanych, to w rozbiciu na wszystkie te trzy kategorie procentowo świece mają ok. 10-procentowy udział w rynku, znicze 40-procentowy, a wkłady stanowią połowę produkcji.Na rynku światowym jesteśmy w eksporcie wyrobów świecarskich potentatem. W 2019 roku wyprzedzały nas tylko Chiny.A ile jest wart krajowy rynek tych produktów? Często pojawia się kwota miliarda złotych. Tyle że trudno ją zweryfikować.Jedno jest pewne, że potentatem w handlu tymi wyrobami jest Biedronka, która odpowiada według szacunków branży nawet za piątą (wartościowo) część rynku. Największa część sprzedaży nadal przypada na rozdrobniony rynek sprzedaży lokalnej i regionalnej, a jest to rynek mocno niedoszacowany.