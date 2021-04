Duża inwestycja Ciechu w Niemczech bliska finału

Kończą się główne prace budowlane na terenie nowej warzelni soli w niemieckim Stassfurcie (Saksonia-Anhalt, na południe od Magdeburga). Mimo pandemii koronawirusa, w ciągu zaledwie roku powstał nowoczesny obiekt, który docelowo będzie produkował ok. 450 tys. ton soli warzonej rocznie.

Jedna a najnowocześniejszych na kontynencie

W najbliższych tygodniach stopniowo będą uruchamiane kolejne elementy linii produkcyjnej - w pierwszej kolejności rozpocznie się testowy proces oczyszczania solanki oraz odparowania, czego efektem będzie produkcja tzw. soli mokrej. Po kalibracji i optymalizacji jej procesu produkcji, będzie możliwe rozpoczęcie produkcji soli suchej, a także wytwarzanie oraz konfekcjonowanie tabletek solnych, stanowiących docelowo ponad 50 proc. portfolio produktowego nowej warzelni. Rozpoczęcie sprzedaży na większą skalę planowane jest, m.in. ze względu na fazę rozruchu i obostrzenia w Niemczech wynikające z trwającej pandemii, na trzeci kwartał 2021 roku.Warzelnia w Stassfurcie będzie jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w Europie. Produkcja soli warzonej będzie odbywać się tam przy użyciu innej technologii niż w fabryce Ciech w Polsce. Zamiast wyparek ogrzewanych parą (technologia MEE), została tu zastosowana w pełni zautomatyzowana linia produkcyjna oparta na technologii MVR (odparowanie wody poprzez doprowadzenie sprężonej pary). Oparta na fizycznym Prawie Boyla technologia powoduje znaczące oszczędności i podnosi efektywność produkcji soli.Zastosowany w Stassfurcie proces produkcji to także bardziej przyjazne dla środowiska niskoemisyjne źródło energii, pochodzącej z wydajnej elektrociepłowni gazowej, oraz efektywne zarządzanie energią cieplną w procesie, potwierdzone niemieckim certyfikatem ENEV. Używana w warzelni energia elektryczna będzie pochodziła w 100 proc. z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo zakład został wyposażony w optymalny system gospodarowania odpadami produkcyjnymi, które są odprowadzane do podziemnego miejsca składowania.Nowa fabryka Ciechu będzie wyposażona także w nowoczesny, w pełni zautomatyzowany magazyn wysokiego składowania.Atutem niemieckiej lokalizacji nowego zakładu produkcji soli jest dostępność własnych źródeł surowców (solanki), niskoemisyjne i efektywne źródło energii oraz bardzo dogodne położenie, umożliwiające ekspansję na atrakcyjnych, zachodnioeuropejskich rynkach zbytu. Po osiągnięciu docelowej wartości produkcji rocznej, Grupa Ciech znajdzie się w ścisłym gronie europejskich producentów soli warzonej z ugruntowaną pozycją w Europie Środkowej, Skandynawii i z perspektywą ekspansji na rynki Europy Zachodniej. Zakład będzie zatrudniał ok. 100 osób.