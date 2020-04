Duży odpis Polwaksu. Będzie strata za 2019 rok

Zarząd chemicznej firmy Polwax poinformował we wtorek 21 kwietnia, ze zdecydował o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość aktywów w kwocie 77,2 mln zł. Według wstępnych szacunków spółki oznacza to, że w wynikach za 2019 r. zaraportuje ona stratę netto w wysokości 55,6 mln zł.

Od umowy odstąpił także Orlen Projekt „z powodu nieuzyskania (…) gwarancji zapłaty za roboty budowlane będące przedmiotem umowy” i jesienią 2019 r. zszedł z placu budowy.Teren budowy przejął Polwax, który przeprowadził na terenie inwestycji prace porządkowe, polegające m.in. na usunięciu 38 tys. ton zanieczyszczonego odpadu ziemi. Koszt tych prac wyniósł ponad 9,6 mln złotych brutto. O zapłatę tego rachunku Polwax zwrócił się w październiku ubiegłego roku do spółki Orlen Projekt. W marcu potwierdził te roszczenia pozwem.W grudniu 2019 r. w obliczu braku porozumienia z wykonawcą, Polwax ostatecznie zrezygnował z budowy kluczowej dla swojej działalności instalacji. Jak informował wówczas, proponowane przez Orlen Projekt warianty dokończenia inwestycji były nieakceptowalne, gdyż znacząco podnosiły koszty w stosunku do pierwotnych wyliczeń.Zarząd Polwaksu skierował jednocześnie roszczenia w stosunku do Orlenu z tytułu poniesionej szkody, na którą złożyła się rzeczywiście poniesiona strata - w maksymalnej wysokości roszczenia z tego tytułu w równowartości 100 proc. wartości inwestycji brutto, tj. około 181 mln zł oraz utracone korzyści - maksymalna wysokość roszczenia z tego tytułu to równowartość 50 proc. wartości inwestycji brutto, tj. około 90 mln zł.Jak dotychczas ten spór nie znalazł ostatecznego rozstrzygnięcia.Pod koniec stycznia spółka zaprezentowała strategię na lata 2020-22, która zakłada m.in. osiągnięcie w 2022 r. powyżej 17 mln zł EBITDA oraz powyżej 260 mln zł przychodów netto ze sprzedaży.