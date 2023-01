Duży producent farb w Ameryce korzysta już tylko z zielonej energii

Drugi co do wielkości producent farb i lakierów - koncern AkzoNobel - poinformował, że w krajach Ameryki Północnej wykorzystuje energię w całości pochodzącą ze źródeł odnawialnych (OZE).

- Wszystkie placówki AkzoNobel w Ameryce Północnej wykorzystują już wyłącznie w 100 proc. odnawialną energię elektryczną, co pomaga zrealizować plany firmy dotyczące zmniejszenia emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości o 50 proc. do 2030 roku. (rok odniesienia: 2018) - napisał farbiarski gigant.

Co ciekawe placówki w Europie osiągnęły ten pułap wykorzystania energii odnawialnej na początku 2022 roku.

Przejście na odnawialną energię elektryczną w Ameryce Północnej obejmuje zakłady produkcyjne, biura, magazyny oraz obiekty badawczo-rozwojowe.

- Oprócz przejścia na odnawialną energię elektryczną i zmniejszenia ogólnego zużycia energii, pracujemy również w całym naszym łańcuchu wartości - mówi Wijnand Bruinsma.

- Współpracujemy z naszymi dostawcami i nadal opracowujemy zrównoważone rozwiązania, które pomagają naszym klientom zmniejszyć ich własny ślad węglowy - dodaje.

Jakie działania AkzoNobel oznaczają przejście w 100 proc. na odnawialną energię elektryczną? To m.in. produkcja odnawialnej energii elektrycznej. Firma instaluje panele słoneczne w wielu swoich jednostkach i rozwija ich infrastrukturę. W pozostałej części AkzoNobel kupuje odnawialną energię elektryczną o potwierdzonym sposobie wytwarzania.

AkzoNobel to drugi co do wielkości koncern farbiarski na świecie. Firma jest także obecna na polskim rynku.