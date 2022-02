Duży skok sprzedaży polskiej spółki biotechnologicznej

BioMaxima, która zadebiutowała na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych (GPW), uzyskała w 2021 roku przychody przekraczające 78,5 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 31 proc. W samym styczniu 2022 roku sprzedaż wyniosła aż 43,7 mln zł.

To bardzo duży rynek w skali świata - mikrobiologia przemysłowa szacowana jest na 11 mld dol. globalnie.Oznaczenie lekowrażliwości, czyli tzw. antybiogram, to z kolei badanie mikrobiologiczne, które wykonuje się przed leczeniem antybiotykiem. Lekarz przed przepisaniem antybiotyku powinien najpierw na podstawie próbki pobranej od pacjenta - wymazu z nosa, jamy ustnej czy z rany - stwierdzić, na jaki lek dany patogen jest wrażliwy, a dopiero później przepisać antybiotyk. Jednak w praktyce, często po trzeciej, czwartej próbie z różnymi antybiotykami podawanymi „na ślepo”, pacjent trafia na badania antybiogramowe.BioMaxima produkuje systemy, które umożliwiają takie testowanie.- W ramach tej platformy oferujemy analizatory i odczynniki do oznaczania różnych parametrów w płynach ustrojowych człowieka czy zwierząt, jak poziom glukozy, cholesterolu, trójglicerydów. Wszyscy znamy te rutynowe badania, które lekarze zlecają pacjentom w trakcie wizyty.Nasza oferta jest bardzo elastyczna. Jak pokazał koronawirus, nasze technologie są "pojemne", rozwojowe. Wprowadzenie testu antygenowego na koronawirusa było tylko dodaniem nowego oznaczenia do tradycyjnej palety testów immunochromatograficznych - przy bazowaniu na dokładnie tej samej platformie i dlatego tak szybko, bo już 3 marca 2020 roku, daliśmy pacjentom i polskiej służbie zdrowia pierwsze narzędzia do testowania.Dysponujemy technologiami, które będą odpowiadały na zmieniające się zapotrzebowanie diagnostyczne; nie boimy się więc przyszłości.- Tak, właśnie o to nam chodzi. Przykładowo: dzisiaj Europejski Komitet ds. Badania Wrażliwości Mikroorganizmów (EUCAST) zaleca do stosowania w klinice sto kilkadziesiąt antybiotyków.My z kolei produkujemy testy do oznaczania lekowrażliwości metodą dyfuzyjną. W momencie, gdy lista jest uzupełniania o jakiś nowy lek, dodajemy go do palety antybiotyków w naszych systemach krążkowych wraz z gotowymi podłożami na płytkach do badań lekowrażliwości. Tak jak w przypadku testów immunochromatograficznych... To wciąż ta sama technologia, ale oznaczane parametry możemy dowolnie, w miarę potrzeb modyfikować.- Wywodzimy się z Polski, większą część sprzedaży realizujemy w naszym kraju, systematycznie natomiast rośnie nasza sprzedaż eksportowa, która dzisiaj przekracza już 30 proc.Takie działania, jak uczestnictwo w międzynarodowych targach Medlab w Dubaju, z których właśnie wróciliśmy, są okazją do budowania więzów kooperacyjnych z dystrybutorami w krajach, które są dla nas atrakcyjne z punktu widzenia zapotrzebowania na wyroby medyczne.Szczególnie państwa rozwijające się, ze swoją demografią, stanowią dla nas interesujące cele ekspansji. Wietnam z prawie 100 mln mieszkańców, Bangladesz z ponad 160 mln, Indonezja z około 270 mln - to dla nas ogromny potencjał eksportowy!Z jednej strony jesteśmy wytwórcą pochodzącym z Unii Europejskiej, z drugiej - jesteśmy konkurencyjni cenowo w porównaniu do dużych, zachodnich koncernów. To nasza przewaga na rynkach wschodzących. Eksport jest zatem naszym strategicznym kierunkiem rozwoju.- Według Grand View Research, globalny rynek IVD (In Vitro Diagnostics) był wart 83 mld dol. w 2020 roku i ma osiągnąć wartość 91 mld dol. w 2021 roku oraz 114 mld dol. w 2027 roku. Średni wydatek na mieszkańca w UE wynosi 20 euro, a w Polsce - 9,8 euro, istnieje więc znaczący potencjał wzrostu w ramach konwergencji, czyli zmniejszania dysproporcji.Według prognozy Markets and Markets, wartość rynku oznaczania lekowrażliwości, jako segmentu rynku IVD, ma wzrosnąć z 3 mld dol. w 2020 roku do 4 mld dol. w 2025 roku, z CAGR 5,5 proc. w latach 2020-2025. Widzimy ogromny potencjał wzrostu - to segment, który chcemy rozwijać również poprzez wykorzystanie dynamiki, jaką daje nam pandemia.Markets and Markets szacowało wartość rynku mikrobiologii klinicznej na 4 mld dol. w 2020 roku i prognozuje jego wzrost z CAGR 6,5 proc. - do 5 mld dol. w 2025 roku.Grandviewresearch.com ocenia wartość światowego rynku diagnostyki molekularnej na 36 mld dol. w 2020 roku i 44 mld dol. w 2021 roku. Największy udział w tym rynku ma diagnostyka chorób zakaźnych, która stanowi prawie 40 proc. A jeśli chodzi o różne technologie molekularne: PCR będzie stanowić 40 proc. wszystkich badań molekularnych.Emergenresearch.com określa zaś wartość rynku mikrobiologii przemysłowej na 11 mld dol. w 2019 roku i prognozuje, że w 2027 roku będzie ona wynosić 18 mld dol., z CAGR 6,8 proc.Rośnie znaczenie mikrobiologii w przemyśle spożywczym - ze względu na coraz większe obawy o bezpieczeństwo żywności. Dwucyfrowy wzrost spodziewany jest w Polsce oraz krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej, ze względu na konwergencję regulacyjną z UE, dużą liczbę ludności i strukturę przemysłu przetwórczego z segmentami wymagającymi badań mikrobiologicznych, jak żywność czy kosmetyki.Szacujemy, że również rynek testów na COVID-19 będzie się utrzymywał i osiągnie wartość 4,6 mld dol. globalnie w 2027 roku.Czytaj: BioMaxima zwiększa dostawy szybkich testów na COVID-19 - Tak. Część naszej produkcji jest energochłonna, ponieważ np. musimy spore chłodnie na terenie naszych zakładów. Mamy już funkcjonującą farmę fotowoltaiczną, wykorzystujemy energię słoneczną do chłodzenia.Równolegle z budową nowego obiektu będziemy instalować kolejne systemy energii solarnej, co znacząco obniży nasze koszty.- Obecnie nasz rozwój finansujemy w całości ze środków własnych, wspierając się kredytem bankowym i nie przewidujemy w najbliższym czasie nowej emisji akcji.Z punktu widzenia struktury akcjonariatu, przejście na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych umożliwi nam natomiast jego długoterminową stabilizację, która wiąże się m.in. ze zmniejszeniem wahań notowań. To dla nas bardzo ważne na obecnym etapie rozwoju.Oczywiście zawsze istotny jest też potencjał, jaki daje obecność na głównym rynku giełdy, jeśli chodzi o możliwości pozyskiwania nowego kapitału na większe przedsięwzięcia inwestycyjne czy akwizycje. Jeśli pojawi się taka konieczność, będziemy po ten kapitał sięgać.- Przyglądamy się różnym projektom, dzisiaj nie mamy jeszcze jednak żadnych konkretnych planów. Gdybyśmy jednak zdecydowali się na akwizycję, to odbywałaby się ona w obszarach naszych "rdzeniowych" kompetencji, czyli nie byłoby to dla nas nic nowego w sensie technologicznym.Potencjalnie interesują nas firmy, które w ramach naszych kompetencji albo pozwolą nam zwiększyć skalę działania, albo uzupełnią nasze kompetencje w określonej specjalizacji.