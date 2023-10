Dwie polskie chemiczki mogą dać dłuższe życie produktom

Dwie polskie chemiczki – dr Alicja Stankiewicz oraz dr Katarzyna Zielińska założyły w Puławach firmę Coat-it. I chcą zrewolucjonizować przemysł powłokowy.

Jak tłumaczy nam Alicja Stankiewicz, założona przez obie panie firma projektuje i produkuje nanododatki, które są używane w procesach powlekania metalami. Te nanododatki, oparte na fundamencie nanocząstek i nanomateriałów, przyjmują postać wodnych dyspersji (chodzi o rozdrobnienie cząstki tworzyw sztucznych w cieczy, np. w wodzie, które po naniesieniu na powierzchnię i odparowaniu cieczy tworzą warstwę ochronną).

Brzmi dość zawile prawda? Dlatego nie każdy może się tym zajmować.

Alicja Stankiewicz, współzałożycielka Coat-it i pomysłodawca technologii, swoją pasję do chemii realizowała na uczelniach w Polsce i Wielkiej Brytanii, a także w puławskich Azotach. Katarzyna Zielińska co-founderka & CTO w firmie od wielu lat związana zaś jest z badaniami i wdrażaniem rozwiązań wykorzystujących nanomateriały. Była członkiem międzynarodowych zespołów badawczych w Polsce, Holandii i Wielkiej Brytanii.

Polki wymyśliły i chcą sprzedawać ciecz, którą producenci będą dodawać by wzmacniać lub zabezpieczać powłoki swoich produktów, np. ze stali, aluminium czy też plastiku. Największą zaletą ma być wydłużanie życia produktów, co świetnie wpisuje się w najnowsze ekotrendy, ale producenci dzięki ich stosowaniu mogę także ograniczać zużycie podstawowych materiałów.

- Ja jestem specjalistką od nanotechnologii, Alicja zaś specjalistą od nanopowłok - i po prostu łączymy te dwa światy, czyli przenosimy to, co jest w materiałach najlepsze, do powłok ochronnych. Możemy spowodować, że coś, co dość szybko rdzewieje, nie będzie rdzewiało tak szybko - dzięki temu, że dodajemy tam nanomateriały - bardzo małą liczbę cząstek - tak, żeby ta wodna dyspersja, której użyjemy, dała takie właśnie efekty – opowiada nam Katarzyna Zielińska.

Nie chodzi przy tym o zastosowania tylko do przemysłu. Jak mówi Zielińska, opisywaną metodę można używać także do przedmiotów codziennego użytku, jak meble, krany, samochody, samoloty czy orurowania, już po ich wyprodukowaniu w trakcie konserwacji, np. jako powłoka ochronna. Opracowana przez Coat-it technologia nadaje się do zastosowania zarówno na metalach, jak i na plastiku.

Efektem badań naukowych i udziału w wielu projektach badawczych założycielek stała się możliwość udoskonalania i unowocześniania właściwości powłok wytworzonych zarówno z pomocą technik elektrochemicznych, jak i niemających z nimi związku.

- Obecnie stosowane technologie powlekania metalami, czy to samochodów, czy kranów, czy innych rzeczy, zabezpieczają dany przedmiot przed korozją lub tam, gdzie potrzebna jest zwiększona ochrona przed tarciem – przed zużyciem mechanicznym. Niezależnie od przypadku: to działa przez pewien czas, ale prędzej czy później ta powłoka ochronna i tak zardzewieje – mówi Alicja Stankiewicz.

- My dokładamy do tego jedną butelkę wodnej dyspersji cząstek, czyli naszej cieczy i otrzymywane są powłoki, które nazywane są powłokami nanokompozytowymi: oprócz bazowego metalu mają jeszcze nanocząstki – dodaje Stankiewicz.

- Żeby porównać właściwości takiej powłoki, to na przykład w przypadku odporności na korozję stosuje się test w komorze solnej – to swego rodzaju pudełko, w którym mamy mgłę solną, podwyższoną temperaturę, czyli warunki dosyć ostre dla materiałów metalicznych i sprzyjające powstawaniu korozji – mówi Stankiewicz.

W zależności od tego, do czego stosowana jest powłoka, używane są różne specyfikacje.



- Dla przykładu Volkswagen mówi, że jego powłoka niklowa musi w takich warunkach wytrzymać 48 godzin. No i ona wytrzymuje, ale już po 72 godzinach nosi ślady korozji, a nasza po tym samym czasie nie ma takich śladów. A zatem w ten sposób wydłużamy odporność powłoki na korozję, i jeśli dla przytoczonego Volkswagena te 48 godzin jest wynikiem akceptowalnym, to stosując nasz dodatek koncern może wydłużyć ten czas, redukując grubość powłoki, a tym samym - zaoszczędzić – dodaje nasza rozmówczyni.

A jak w praktyce rozkręca się ten biznes?

Faza R&D (research and developement – badania & rozwój) w Coat-it już się zakończyła i firma ma dwa produkty, które jest w stanie produkować na skalę przemysłową – ok. 500 kg miesięcznie.

- W tym roku powiększyłyśmy zespół sprzedażowy i intensyfikujemy nasze starania w pozyskiwaniu klientów. Prowadzimy testy, również płatne, na liniach produkcyjnych, ale prawdziwa sprzedaż dopiero zaczyna się, bo choć produkt istnieje od trzech lat, to dopiero niedawno skończyłyśmy jego skalowanie. Jest więc na dość wczesnym etapie rozwoju – mówią Katarzyna Zielińska i Alicja Stankiewicz.

- Pierwsze nasze pieniądze pochodziły z grantu z PARP-u i od funduszu YouNick Mint z Poznania. Te środki wystarczyły na 2 lata i na rozwój produktu. Środki w ramach programu NCBiR Bridge Alfa pozwoliły pójść do przodu ze skalowaniem i zwiększeniem mocy produkcyjnych, a w efekcie - z wyjściem do szerszego grona klientów i pokazaniem naszego produktu – wyjaśnia Katarzyna Zielińska.

Program Bridge Alfa przeznaczony jest dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność, realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) ma na celu wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych.

Zakład Coat-it zlokalizowany jest w Puławach, przy Azotach, w parku technologicznym, gdzie - jak mówi Katarzyna Zielińska - firma posiada aktualnie dwa pomieszczenia: powierzchnię laboratoryjną i powierzchnię produkcyjną jednocześnie.



Planem jest osiągnięcie do końca 2025 roku możliwość wytwarzania 300 t produktów na rok. To powinno przynieść przychód 5 mln euro.

Bez wsparcia zespołu, choć ten nie należy do dużych, ani rusz...

- Jeśli chodzi o aspekty techniczne, to jest nas troje – my dwie i jeszcze jedna osoba. Dodatkowo mamy wsparcie od strony biznesowej, prawnicy, dział sprzedaży – w sumie ponad 20 osób. Innoenergy nam też pomaga wejść na nowe rynki, m.in. Beneluksu, Hiszpanii, Portugalii czy Stanów Zjednoczonych – mówi Katarzyna Zielińska.

Jeżeli chodzi o konkurencję, to tu założycielki firmy zgodnie wskazują na tradycyjne powłoki – wyzwaniem jest więc "ruszenie" przemysłu, żeby zechciał stosować nowy produkt i dołożyć go do swoich procesów.

- Nie chodzi o to, żeby je zmienić i zastąpić np. jedną powłokę inną, ale żeby ulepszyć jakość. Niestety, wiele firm podchodzi do tego na zasadzie „ja mam dobrą powłokę, dobry proces, nie będę nic zmieniał”. Bez wybiegania myślami w przyszłość i brania pod uwagę zmian środowiskowych, a teraz jest dobry czas, żeby wdrażać coś nowego, za kilka lat może być już za późno... – mówi Alicja Stankiewicz.Jak dodaje, firm, które oferują dyspersję nanocząstek, są w Europie tylko dwie, ale - w odróżnieniu od Coat-it - skupiają się głównie na nanodiamencie, a konkretnie: na poprawie odporności na ścieranie i zwiększeniu twardości. W związku z tym mają dyspersję dedykowaną do jednego procesu.- My ze swoimi dyspersjami jesteśmy bardziej elastyczne – wybieramy i modyfikujemy cząstki, mając na uwadze końcowy produkt, bo dla każdej powłoki inny produkt będzie odpowiedni. Wiemy, jak zmodyfikować powierzchnię tych cząstek, żeby uzyskać odpowiednie wodne dyspersje i to nam daje przewagę nad konkurencją – mówi Alicja Stankiewicz.W Polsce działają galwanizernie, które już teraz testują produkty inżynierek z Puław i są zainteresowane kontynuowaniem zakupów produktu i wdrażaniem go, np. na tzw. linię pasywacyjną.- Firmy te jednak bazują głównie na technologii niemieckiej, więc również z tymi niemieckimi firmami współpracujemy, żeby wdrożyły nasze rozwiązanie do swojej oferty – mówi Stankiewicz.

Potencjalnych nabywców odstraszać może fakt, że oferowana przez Coat-it technologia wydłuża żywotność wyrobów, a nie każdemu zależy na tym, żeby tak było... To może stanowić przeszkodę w pozyskaniu klientów.

- To prawda, ale my robimy nie tylko to. Jesteśmy w stanie wykonać taką samą powłokę, dając jednocześnie oszczędność niklu, który jest dość drogim metalem. Poza tym to są procesy, w których grubość powłoki zależy od czasu trwania procesu, więc możemy zrobić cieńszą powłokę z tymi samymi właściwościami, ale proces będzie trwał 45 minut, a nie godzinę. W tym zaoszczędzonym czasie może ktoś wyprodukować więcej albo po prostu mieć oszczędności energii, czyli innymi słowy: pieniędzy – mówi Katarzyna Zielińska.



To zaś niesie za sobą też oszczędności dla środowiska – zużywając mniej energii, firma emituje mniej emisji dwutlenku węgla, co ważne tym bardziej w Polsce, gdzie ta energia jest oparta jednak na węglu.