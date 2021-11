Dziś drożeją nawozy i herbicydy, w przyszłym roku żywność

Obecna sytuacja na rynku nawozów i środków ochrony roślin może mocno podbić ceny żywności w przyszłym roku - mówi WNP.PL Wojciech Babski, prezes zarządu Ciech Sarzyna i szef biznesu Agro w Grupie Ciech.

- Zdecydowanie tak. Teraz substancje jadą z Chin, my to przetwarzamy w produkt, który trafi do sklepów w lutym marcu, do rolników trafią w kwietniu. Potem oprysk, latem zbiory. Płody rolne rafią do przerobu, a potem na rynek. A to oznacza, że w trzecim i czwartym kwartale przyszłego roku będziemy widzieć zatem tę falę, która przetoczy się przez cały łańcuch wartości, aż do konsumenta końcowego. Najbardziej ucierpią najubożsi, dla których żywność stanowi proporcjonalnie największą wydatków.Zakładaliśmy zawsze, że wszystko jest zawsze dostępne, a okazało się, że na rynku brakuje podstawowych komponentów, jak prostego podchlorynu. Na rynku trwa walka i wyrywanie sobie towaru. Moim zdaniem bezpieczeństwo żywnościowe ucierpi na tej całej sytuacji.A pamiętajmy, że Ciech Sarzyna, jako producent środków ochrony roślin, jest w stosunkowo lepszej sytuacji niż firmy stricte nawozowe, gdzie koszty są podbijane dodatkowo przez rosnące ceny gazu, którego my zużywamy stosunkowo niewiele. Nie można wykluczyć, że część zakładów może ograniczyć produkcję, ze względu na niższy popyt ze strony rolników, których zniechęcą wysokie ceny. To samo może stać się z popularnymi herbicydami, gdy zostanie przekroczona granica opłacalności.