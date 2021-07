Eksplozja w fabryce chemicznej na przedmieściach Bangkoku

Potężna eksplozja w poniedziałek w fabryce chemicznej na przedmieściach Bangkoku , co najmniej jedna osoba zginęła, dziesiątki rannych, uszkodzonych zostało wiele domów, władze zarządziły ewakuację okolicznych mieszkańców z powodu trujących oparów.

Pożar w fabryce produkującej pianki i granulat plastikowy na obrzeżach Bangkoku w pobliżu lotniska Suvarnabhumi wybuchł około godziny trzeciej nad ranem .

Eksplozja wybiła okna w okolicznych domach i spowodowała deszcz gruzu.

Wybuch był słyszalny z odległości kilku kilometrów, a wideo z monitoringu z jednego z pobliskich domów uchwyciło jasny błysk i huk, po czym nastąpiło uszkodzenie domu i domu sąsiedniego przez falę uderzeniową.

Główny pożar fabryki Ming Dih Chemical został opanowany do rana, ale ogromny zbiornik zawierający chemiczny monomer styrenu nadal płonął, powiedział AP lokalny urzędnik ds. zapobiegania katastrofom, Chailit Suwannakitpong.Potwierdził, że w fabryce przechowywano wiele ton monomeru styrenu.

Helikoptery próbowały nawigować wystarczająco blisko przez gęsty, czarny dym, by zrzucić na ogień środek gaśniczy, bez widocznego sukcesu.

Kancelaria premiera nakazała sprowokowanie chmur deszczowych, jeśli to możliwe, w nadziei, że ulewa pomoże usunąć zanieczyszczenia, ale zmieniła decyzję, obawiając się, że doprowadzi to do skażenia rzek i kanałów miasta toksycznymi chemikaliami.

Władze poinformowały, że 62 osoby zostały ranne, w tym 12 zaangażowanych w akcje gaśnicze i ratownicze, a jedna osoba poniosła śmierć.

Monomer styrenu, niebezpieczna ciekła substancja chemiczna stosowana do produkcji jednorazowych piankowych talerzy, kubków i innych produktów, po zapaleniu wytwarza trujące opary. Chailit powiedział, że ze strachu przed oparami i możliwością większej liczby eksplozji, władze próbowały przenieść wszystkich ludzi poza obszar pożaru, w tym lekarzy i pacjentów z głównego szpitala w sąsiedztwie, gdzie początkowo umieszczono wiele ofiar.

Sama substancja chemiczna emituje również gazowy styren, neurotoksynę, która może unieruchamiać ludzi w ciągu kilku minut od wdychania, a przy wysokich stężeniach może być śmiertelna. W zeszłym roku w indyjskim mieście Visakhapatnam wyciek gazu styrenowego z fabryki chemicznej zabił 12 osób i spowodował choroby u ponad 1000.

Władze monitorują powietrze w obszarze wokół pożaru, a urzędnik Departamentu Kontroli Zanieczyszczeń Thalerngsak Petchsuwan wezwał wszystkich pozostających w pobliżu do zamknięcia drzwi i okien, aby uniknąć wdychania oparów.

"Ci, którzy go wdychają, mogą mieć zawroty głowy i wymioty, a na dłuższą metę może to spowodować raka" - powiedział. Po południu władze nakazały ewakuację ludzi z obszaru w promieniu 5 km od miejsca katastrofy.

Strażaków można było zobaczyć na zdjęciach z tajskich mediów, wspinających się przez poskręcany stalowy wrak magazynowego kompleksu, aby zbliżyć węże do płomieni, gdy walczyli o opanowanie pożaru. Mocno zwęglone ciało jedynej znanej ofiary śmiertelnej - zidentyfikowanej przez władze jako 18-letni strażak-ochotnik - leżało twarzą w dół wśród gruzu, z głową opartą na prawym przedramieniu.

Jaruwan Chamsopa, która mieszka około trzech kilometrów od fabryki, powiedziała, że głośna eksplozja w środku nocy wybiła okna w jej domu, uszkodziła dach i spowodowała zawalenie się części sufitu. Powiedziała, że okna w każdym domu na jej ulicy również są wybite."Byłam zszokowana, kiedy nastąpiła eksplozja, powiedziała Associated Press, wyszłam i zobaczyłam wielki pożar na niebie". Powiedziała, że z mężem i matką ewakuowali się dopiero o 8 rano."Martwię się, ponieważ czarny dym dotarł do mojego domu"- dodała.

Nie ma żadnych informacji na temat tego, co mogło spowodować pożar, a władze firmy nie odpowiadają na telefony -pisze AP.

Początkowa eksplozja wstrząsnęła budynkiem terminalu na Suvarnabhumi, głównym międzynarodowym lotnisku w Bangkoku, uruchamiając alarmy.

Urzędnicy lotniska powiedzieli, że żadne loty nie zostały odwołane, ale nadal monitorują sytuację i są przygotowani do wprowadzenia planów awaryjnych.