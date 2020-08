ETS, opłata mocowa, CO2. Przed firmami energochłonnymi coraz więcej niedogodności

Polskie firmy energochłonne są w trudnej sytuacji. Rozmawiamy o niej z Mirosławem Skowronem, członkiem zarządu spółki Ciech, nad którą kontrolę sprawuje Sebastian Kulczyk.

- Podejmujemy szereg działań i inicjatyw mających na celu monitorowanie i skuteczne zarządzanie zakupem energii elektrycznej. Stale monitorujemy ceny energii i prawa majątkowe na Towarowej Giełdzie Energii. Kupujemy energię elektryczną według ceny indeksowanej, opartej na notowaniach produktów terminowych (dotyczy to pasma rocznego, kwartalnego oraz miesięcznego) oraz na Rynku Dnia Następnego. Na Rynku Bilansującym rozliczamy planowane zużycie w porównaniu do rzeczywistego poboru z sieci elektroenergetycznej. Opłata mocowa , czyli zmiana rynku jednotowarowego (energia) na dwutowarowy (energia i moc), to kolejny znaczący koszt transformacji energetycznej w Polsce, który jest przenoszony na odbiorców przemysłowych. Dla grupy Ciech jest to znacząca i nieuzasadniona pozycja kosztowa.Nasz stały profil zużycia energii, uzupełniony własną produkcją energii elektrycznej, nie jest obciążeniem dla systemu, bo nie wpływamy na szczyt zapotrzebowania w systemie. Firmy energochłonne, które nie powodują szczytowego zapotrzebowania na moc, a co więcej - często stabilizują system elektroenergetyczny, bo ograniczają koszty jego modernizacji lub rozbudowy poprzez redukcję zapotrzebowania, powinny być zwolnione z opłaty mocowej. Ewentualnie jej koszt powinien być znacząco zredukowany na podstawie przyjętych wytycznych (np. współczynnika energochłonności). Co więcej, można by rozważyć dodatkowe wynagrodzenie dla takich firm za świadczone usługi na rzecz systemu.Jeżeli ostatecznie opłata mocowa dla firm energochłonnych zostanie wprowadzona, będzie to oznaczać, że będą one dążyć do statusu autoproducenta energii. W bardziej drastycznych przypadkach dojdzie do przeglądu poszczególnych linii produkcyjnych i instalacji celem sprawdzenia ich opłacalności po wprowadzeniu opłaty. Efektem tego będzie możliwość zawieszenia lub zamknięcia produkcji. Może być też tak, że firmy będą chciały przenieść produkcję poza Unię Europejską.Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt - wprowadzenie takiego rozwiązania niweczy wszystkie posunięcia, które w ostatnich latach pozytywnie wpływały na konkurencyjność polskiego przemysłu energochłonnego, takie jak zwolnienie lub zwrot z akcyzy, ustawa o rekompensatach dla firm energochłonnych czy łagodniejsze wymogi udziału OZE.- Zgodnie z ogłoszonymi planami, w obszarze energetyki skupiamy się aktualnie na realizacji strategicznych projektów modernizacji energetyki w zakładzie w Inowrocławiu. Do istniejących tam bloków węglowych chcemy dobudować gazowe układy kogeneracyjne oraz kotły gazowe. Zakładamy uruchomienie tych źródeł po 2021 roku. Dzięki wybudowaniu źródeł gazowych częściowo zastąpimy gazem zużycie węgla w naszych istniejących kotłach. W efekcie spadnie nasze zapotrzebowanie na węgiel, a emisje CO2 z produkcji energii spadną dzięki lepszym wskaźnikom zużycia.Chcielibyśmy, by po 2021 roku już nawet czwarta część energii wykorzystywanej w polskich zakładach sodowych Grupy pochodziła z układów gazowych. To zmniejszy również nasze koszty zakupu uprawnień do emisji CO2.W tym roku pracujemy nad postępowaniami przetargowymi oraz pozwoleniem na budowę dla jednostki gazowej o mocy 16-25 MWe i 30 + 45 t/h pary wodnej.- Aktualnie analizujemy możliwości budowy paneli fotowoltaicznych na naszych gruntach i dachach budynków. Oceniamy, że zagospodarowując dostępne powierzchnie panelami, moglibyśmy produkować kilkadziesiąt tysięcy megawatogodzin energii, co też pozwoliłoby na obniżenie naszej emisji CO2.- Nasza produkcja chemiczna jest dość specyficzna, bo wymaga do procesów technologicznych bardzo dużych ilości pary o precyzyjnie określonych parametrach. Dlatego szansą na wzrost udziału OZE w naszej produkcji energii mogłyby być jednostki oparte na paliwie z biomasy. Na pewno przyszłościowo traktujemy też fotowoltaikę, oczywiście jako uzupełnienie zasilania energią elektryczną.Patrząc szerzej, energetyka wiatrowa, zwłaszcza na morzu, też jest szansą na realne użycie OZE w branży chemicznej. Kluczowe jest tu jednak wypracowanie efektywnej metody magazynowania energii, ze względu na konieczność utrzymywania ciągłości procesów technologicznych.- Jesteśmy świadomi potrzeby dążenia do neutralności klimatycznej i krzewienia idei zrównoważonego rozwoju w trosce o klimat oraz bezpieczeństwo kolejnych pokoleń. Nie bez powodu przystąpiliśmy do ONZ-owskiej agendy Global Compact – największej platformy na świecie zrzeszającej firmy odpowiedzialne biznesowo. Chcemy tam wnieść nasze doświadczenia – jako firmy energochłonnej w okresie transformacji – i pobudzić dyskusję na temat tego, jak przyczynić się osiągania tych celów.Nie da się ukryć, że dla nas np. ETS w prostej linii przekłada się na niższą konkurencyjność w stosunku do produkcji pozaeuropejskiej. Stąd dużym wyzwaniem jest pogodzenie dążenia do realizacji ambitnych celów klimatycznych z utrzymaniem konkurencyjności całego przemysłu w Unii Europejskiej. Potrzebne są zatem mechanizmy łagodzące negatywne skutki dla konkurencyjności, a także realne zachęty do ciągłej i wytrwałej transformacji energetycznej. Szansą jest tu OZE, ale wsparte nowoczesnymi technologiami, np. w postaci wcześniej wspomnianego wyzwania, jakim jest magazynowanie energii.Kibicujemy także rozwiązaniom wspierającym ideę gospodarki zamkniętej jako właściwego kierunku dla przemysłu energochłonnego w UE. Kluczowy jest tu płynny transfer dobrych praktyk, wymiana doświadczeń i wsparcie instytucjonalne we wdrażaniu „zielonych” rozwiązań. Na pewno osiągnięcie celu zerowego poziomu zanieczyszczeń będzie wiązało się ze wzrostem kosztów dotyczących szeroko pojętej gospodarki wodnej.Co do innych celów, czy to w przypadku ochrony ekosystemów, czy wsparcia elektromobilności, potrzebna jest ogromna praca w zakresie budowy systemu zachęt, ale i podnoszenia świadomości konsumentów. Uważnie będziemy przyglądać się konkretnym rozwiązaniom wspierającym dochodzenie do celów neutralności klimatycznej, bo nie mam wątpliwości, że sukces będzie połączonym wysiłkiem biznesu i państw Unii Europejskiej, wspartych przychylnością i zrozumieniem ze strony społeczeństw.- Wiele z naszych projektów ma horyzont przekraczający dekadę, a kilka z nich zależy od decyzji administracyjnych czy regulacji prawnych. Aktualnie byłoby to szersze wykorzystanie naszego niemieckiego doświadczenia ze współpracy z elektrociepłownią bazującą na paliwie z odpadów. Planujemy takie rozwiązania w naszych zakładach na Kujawach. W przypadku produkcji energii elektrycznej będziemy iść w kierunku OZE, głównie fotowoltaiki. Gaz, w przypadku polskich zakładów sodowych, w perspektywie roku 2030 powinien mieć minimum 25 proc. udziału w miksie. Co do węgla, w zależności od wielu czynników, na które nie zawsze mamy wpływ, na pewno mamy szansę do zmniejszenia jego udziału poniżej 50 proc., może nawet 40 proc.W przypadku energii cieplnej mamy ok. 355 MW w Inowrocławiu, niecałe 400 MW w Janikowie i nieco ponad 500 w Stassfurcie.- Dobre doświadczenia z Niemiec skłoniły nas do przeniesienia tego rozwiązania na polski grunt. Budową, finansowaniem i eksploatacją spalarni mają się zająć nasi partnerzy, my zagwarantujemy im odbiór pary technologicznej w ramach wieloletnich umów. Realizacja tego projektu może przyczynić się do zmniejszenia emisji w zakładach na Kujawach o kilkaset tysięcy ton CO2 rocznie. Nie bez znaczenia są także zalety ekologiczne oraz korzyści dla społeczności lokalnej.