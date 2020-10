Europejska soda dopomina się o równe szanse

Czy bez sody kalcynowanej da się żyć? Nie za bardzo... Bo jak dziś wyobrazić sobie życie bez szkła i papieru? Tymczasem unijnym producentom sody strach zagląda w oczy. Wszystko przez coraz wyższe wymagania środowiskowe, które nie dotyczą pozaeuropejskich dostawców. Nic więc dziwnego, że nasz Ciech i największy europejski producent związku Solvay wspólnie walczą o przyszłość biznesu.

Reakcja łańcuchowa

Warto przyjrzeć się podaży sody. W dziesiątce największych producentów tego związku europejskie firmy są reprezentowane przez Solvaya i Ciech – to odpowiednio największy producent sody na świecie i ósmy.Jednak problemem dla europejskich producentów sody są dostawcy z krajów sąsiadujących z Unią Europejską. W szczególności agresywną polityką wykazują się tureckie koncerny Ciner Group i Sisecam Group (drugi i dziesiąty producent na świecie) oraz rosyjska Bashkhim Group (dziewiąty producent sody na świecie).Ze względu na bliskość do Europy mogą pozwolić sobie na eksport surowca po bardzo korzystnych cenach. A zarazem pozbawione są obciążenia, wynikającego z restrykcyjnych unijnych przepisów dotyczących ochrony środowiska.Co więcej, warto pamiętać, że problemy biznesu sodowego mogą poważnie odbić się na innych sektorach gospodarki. Możliwa jest wręcz swoista reakcja łańcuchowa... Jeśli nastąpiłoby załamanie na rynku sodowym, to ucierpieć mógłby na przykład przemysł szklarski.Nie jest tajemnicą, że bardzo silna pozycja polskich producentów szkła – w tym np. do samochodów – jest spowodowana względnie łatwym dostępem do surowców, w tym właśnie sody.Ile miejsc pracy byłoby w czarnym scenariuszu zagrożonych? Pośrednio i bezpośrednio chodzi o dziesiątki tysięcy miejsc zatrudnienia tylko w naszym kraju, a w skali Europy - o kilkaset tys. miejsc pracy.