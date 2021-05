Europejski Zielony Ład coraz bliżej, a pytań wciąż przybywa

Co w Europejskim Zielonym Ładzie może być postrzegane jako szansa dla polskiego rolnictwa? A jednocześnie, co możemy stracić, co budzi największe obawy i wątpliwości? Jak proponowane redukcje środków mogą wpłynąć na produkcję roślinną? Jakie będą skutki ekonomiczne w Europie i na świecie? Na te pytania staraliśmy się odpowiedzieć podczas debaty Farmera.

Co zyskamy, a co możemy stracić?