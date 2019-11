Fabryki Nestlé w Polsce są „zero waste”

W Polsce wszystkie fabryki Nestlé są w pełni „zero waste” - chwali się spółka. W całej Europie jest to aż 80 proc. zakładów produkcyjnych firmy. Nestlé zakłada, że już w 2020 roku osiągnie cel "zero waste” we wszystkich swoich lokalizacjach. Co to tak naprawdę oznacza?

Generowanie nadmiernych ilości odpadów i niewłaściwe obchodzenie się z nimi jest bardzo dużym obciążeniem dla środowiska naturalnego - podkreśla Tomasz Tarnawski z Nestlé.

We wrześniu Nestlé ogłosiło, że do 2050 roku zamierza osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych.

Firma uruchomiła również Instytut Badań nad Opakowaniami.

We wszystkich lokalizacjach Nestlé w Polsce ogranicza się ilości odpadów. Zgromadzone oddaje się firmom zapewniającym ich recykling lub odzysk, co potwierdza zarówno stosowna dokumentacja, jak i audyty - informuje firma.



Firma uruchomiła również Instytut Badań nad Opakowaniami (ang. Nestlé Institute of Packaging Sciences), którego celem jest przyspieszenie działań firmy na rzecz wprowadzenia funkcjonalnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska opakowań oraz sprostanie globalnym wyzwaniom związanym z odpadami z tworzyw sztucznych.