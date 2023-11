Molecure opublikowało wyniki finansowe za okres od stycznia do września 2023 r. W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2023 r. grupa osiągnęła przychody z działalności operacyjnej w wysokości 1,25 mln zł, co stanowi spadek w porównaniu do 1,49 mln zł w analogicznym okresie 2022 r.

Koszty działalności operacyjnej Molecure od stycznia do września 2023 r. wzrosły, generując stratę na poziomie 15,02 mln zł. Głównymi powodami były rosnące koszty usług obcych, wynagrodzeń i odsetek od nadpłaconego podatku dochodowego.

Spółka biotechnologiczna zwiększyła nakłady na niezakończone prace rozwojowe i posiadała 84,98 mln zł środków pieniężnych na koniec września 2023 roku - o niemal 20 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2022 r.

Sytuacja finansowa firmy w przyszłości, także tej najbliższej, będzie zależna od postępu w projektach badawczo-rozwojowych oraz negocjacji z partnerami biznesowymi. Kluczowy może okazać się także rozwój sytuacji na Ukrainie.

Firma biotechnologiczna Molecure odnotowała w raportowanym okresie, czyli od stycznia do września 2023 r., wzrost kosztów działalności operacyjnej - 16,27 mln zł względem 11,99 mln zł w 2022 r. Wynik z działalności operacyjnej przez 9 miesięcy 2023 r. przyniósł stratę na poziomie 15,02 mln zł (10,50 mln zł straty w 2022 r.).

Wzrost kosztów działalności operacyjnej, jak czytamy w raporcie opublikowanym przez spółkę, wynikał głównie z kosztów usług obcych, kosztów wynagrodzeń oraz odsetek od nadpłaconego podatku dochodowego. Jednocześnie nie odnotowano nietypowych zdarzeń mających wpływ na wyniki działalności w omawianym okresie.

Strata netto w okresie od stycznia do września wyniosła 11,51 mln zł, rok temu firma także odnotowała w tej kategorii stratę, ale była ona niższa - 9,36 mln zł. Aktywa grupy na koniec września 2023 r. wyniosły 175,45 mln PLN.

Niezakończone prace rozwojowe, które obejmują nakłady na badania i rozwijanie projektów, wzrosły z 51,19 mln zł na koniec 2022 r. do 79,37 mln zł na koniec września 2023 r.

Ponadto, grupa posiadała 84,98 mln zł środków pieniężnych na koniec września 2023 roku, w porównaniu do 65,62 mln zł na koniec analogicznego okresu rok temu. Nieznacznie zmalały zobowiązania, które Molecure miało na dzień 30 września 2023 r. wynosiły - 11,41 mln zł wobec 11,61 mln zł na koniec 2022 r.

Spółka Molecure osiągnęła kamienie milowe w rozwoju klinicznym

- Osiągnęliśmy ważne kamienie milowe w rozwoju klinicznym, podając związek OATD-02 w I fazie badań pierwszemu pacjentowi onkologicznemu. Oczekujemy pierwszych danych klinicznych z tego badania w nadchodzących miesiącach. Dodatkowo przed końcem tego roku spodziewamy się podania OATD-01 pierwszemu pacjentowi z sarkoidozą płuc w badaniu fazy II rozpoczętym w USA - stwierdził w komunikacie Marcin Szumowski, prezes zarządu Molecure.

Przyszłość nie jest do końca pewna. Kluczowe są cztery kwestie

Według spółki, sukcesy finansowe firmy w najbliższym czasie będą w dużej mierze uzależnione od kilku czynników. Jako jeden z głównych, Molecure wskazuje tempo postępu w rozwoju konkretnych programów badawczo-rozwojowych, takich jak OATD-01, OATD-02, projekty związane z białkami na wczesnym etapie rozwoju oraz platforma nowych leków wpływających na mRNA.

Ważna dla firmy będzie także skuteczność w zdobywaniu nowych projektów grantowych w ramach programów Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki czy Agencji Badań Medycznych - te stanowią uzupełnienie kapitału pozyskanego w lipcowej emisji akcji spółki.

Podobnie duże odbicie mogą mieć postępy w negocjacjach z partnerami biznesowymi, podpisywanie nowych umów o współpracy badawczej oraz formalne uregulowanie współpracy z partnerami komercyjnymi w zakresie stosowania metod GEN-AI w procesie poszukiwania nowych leków.

Jak czytamy w raporcie Molecure, rolę na pewno odegra też potencjalna niestabilność w regionie wynikająca z trwającej wojny na Ukrainie, która może negatywnie wpłynąć na postrzeganie firm biotechnologicznych z Polski przez inwestorów i partnerów biznesowych z zagranicy.

Molecure (d. OncoArendi Therapeutics) jest firmą biotechnologiczną specjalizującą się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii nowotworów i chorób układu oddechowego. Spółka od kwietnia 2018 roku notowana jest na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Głównymi akcjonariuszami spółki są: Black Forest SICAV-SIF (29,69 proc. udziałów), OFE Nationale-Nederlanden (8,59 proc.) i Marcin Szumowski (6,7 proc.).