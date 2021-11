Fundamentalna zmiana na rynku sody. Ciech zyska miliony

Po 30 latach Chiny największy na świecie producent sody kalcynowanej z eksportera tego związku staje się importerem. To fundamentalna zmiana na rynku tego surowca, który choć w popularnej kulturze nie istnieje, to w rzeczywistości odgrywa ogromna rolę w naszym życiu codziennym, ale i także nowych technologiach.

Ciech zaciera ręce

Jakby tego było mało, na horyzoncie brakuje nowych mocy produkcyjnych. Raz, że pandemia koronawirusa spowolniła wszystkie inwestycje, dwa że mało kto oczekiwał aż takiego wzrostu zapotrzebowania.Nic więc dziwnego, że tacy producenci jak Ciech mogą zacierać ręce i myśleć o zyskach. Nasz koncern produkuje około 1,6 mln ton związku (do tego dochodzi 200 tys. ton sody oczyszczonej).To co dzieje się na rynku sody, będzie miało na polską firmę pozytywny wpływ. Nie ukrywa tego prezes Grupy Ciech Dawid Jakubowicz. – Widzimy, że rynek sody bardzo się rozwija. Dla spółki to korzystne - tłumaczy menadżer.Pierwszym czynnikiem jest kwestia rosnącego popytu. Wywoła to wzrost cen na wszystkich rynkach. Najpewniej najatrakcyjniejszym cenowo zostanie rynek chiński. Jednak Ciech ze względów logistycznych nie zamierza tam skierować znaczącej podaży. Owszem pewnie jakieś partie surowca będzie tam sprzedawał, ale nie będzie to główny jego handlowy kierunek.Jednak sytuacja w Chinach spowoduje, że producenci sody łatwiej będą mieli na innych rynkach. Oczekuje się, że m.in. tureckie firmy skuszą się na sprzedaż sody do Chin i krajów tego regionu.Czy w związku z rosnącym popytem Ciech może oprócz wyższych cen jeszcze jakoś wykorzystać sytuację?Na nowe inwestycje w produkcje się nie zanosi. Spółka jednak będzie chciała przeanalizować procesy produkcyjne, tak aby z już posiadanych instalacji osiągnąć wyższą wydajność.Warto zresztą przypomnieć, że całkiem niedawno Ciech zakończył program inwestycyjny „200 plus” dzięki któremu zwiększył swoją produkcję w skali roku o 200 tys. ton.