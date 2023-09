Gazprom w coraz większych tarapatach. Musiał wstrzymać produkcję metanolu

Gazprom Metanol wstrzymał produkcję z powodu planowej konserwacji - podała służba prasowa koncernu. Nieoficjalnie powodem zatrzymania produkcji jest brak rynku zbytu na ten związek.

Jak podaje oficjalnie Gazprom Metanol w informacji dotyczącej wstrzymania produkcji w zakładach: pracownicy firmy przeprowadzą konserwację i naprawy urządzeń, wymienią rurociągi technologiczne, naprawią izolację termiczną i warstwę powłokową na rurociągach i urządzeniach.

W komunikacie brak jest jednak kluczowej informacji. Nie wiadomo, kiedy produkcja w tomskich zakładach Gazpromu ruszy ponownie.

Według nieoficjalnych informacji powody zatrzymania produkcji mogą być dużo bardziej prozaiczne. Gazprom Metanol, nie ma rynku zbytu na swój produkt.

Już w ubiegłym roku firma ograniczyła produkcję metanolu z 831 tys. ton do 722 tys. ton (o 13 proc. rok do roku). Stało się to na tle zmiany rynku sprzedaży z europejskiego na azjatycki. Jednak problemy koncernu powstałe z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę, były widoczne dopiero w drugiej połowie ubiegłego roku. Stąd też stosunkowo niewielki spadek produkcji.

Jednak w tym roku Gazprom Metanol ma dużo większe problemy ze sprzedażą, zwłaszcza że potencjalny odbiorca chiński rynek także boryka się z problemami.

Metanol to najprostszy alkohol alifatyczny. Ma liczne zastosowania w przemyśle chemicznym m.in. produkcji tworzyw sztucznych, jak i w produkcji paliw.