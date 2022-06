Głośnego debiutu nie będzie. Znana firma wstrzymuje IPO

Firma kosmetyczna Dr Irena Eris postanowiła o wstrzymaniu prac nad debiutem giełdowym. Spółka w marcu złożyła do KNF prospekt emisyjny.

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że prace nad prospektem Dr Irena Eris zostały zawieszone. Zarząd spółki w porozumieniu z akcjonariuszami podjął decyzję o czasowym zawieszeniu postępowania zmierzającego do debiutu z uwagi na niekorzystną sytuację rynkową.

Spółka zastrzega, że plany giełdowe pozostają aktualne, ale na dzień dzisiejszy zostały wstrzymane.

- Chcemy kontynuować prace nad pierwszą ofertą publiczną, a po zatwierdzeniu prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, planujemy przeprowadzić IPO i zadebiutować na GPW. Zwróciliśmy się natomiast do KNF z wnioskiem o zawieszenie postępowania w sprawie zatwierdzenia prospektu, co jest pochodną obecnej sytuacji na rynkach kapitałowych w Polsce i na świecie. Będziemy na bieżąco monitorować otoczenie, tak aby w odpowiednim momencie powrócić do realizacji naszych planów - wskazuje prezes spółki Paweł Orfinger.

Spółka prowadzi działalność kosmetyczną i hotelarską. W 2021 roku zanotowała prawie 300 mln zł przychodów, a zysk netto wyniósł 25,7 mln zł. Z działalności w segmencie kosmetycznym pochodziło około 80 proc. przychodów, segment usług hotelarskich odpowiadał za około 20 proc.