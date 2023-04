Gmatwa się sytuacja firmy Sebastiana Kulczyka

Coraz bardziej gmatwa się sytuacja wokół wezwania na akcje Ciechu. To, co miało być prostą operacją, przerodziło się w żmudne "podchody”. Nie zmienia tego nawet to, że pozytywnie na wezwanie głównego akcjonariusza spółki KI Chemistry odpowiedział zarząd chemicznej firmy.

Docelowo chemiczna firma Ciech, kontrolowana KI Chemistry, ma opuścić Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kontrolowana także przez Sebastiana Kulczyka firma KI Chemistry posiada ponad połowę udziałów w Ciechu i ogłosiła wezwanie na pozostałe akcje firmy. Ceny w wezwaniu dla wielu akcjonariuszy okazały się jednak zbyt niskie.

Ciech notuje ostatnio dobre wyniki i to podwyższa jego wycenę.

Komunikat Ciechu jest klarowny: Dawid Jakubowicz, prezes zarządu, oraz Jarosław Romanowski, członek zarządu chemicznej spółki, złożyli zapisy na sprzedaż posiadanych akcji Ciechu, odpowiadając tym samym na wezwanie ogłoszone przez KI Chemistry w dniu 9 marca 2023 r.

Członkowie zarządu spółki wyrazili chęć sprzedaży w wezwaniu wszystkich posiadanych akcji: Dawid Jakubowicz złożył zapis na sprzedaż 39 713 akcji, zaś Jarosław Romanowski - 17 550 akcji.

Deklaracja zarządu niewiele zmienia, chodzi o zbyt mało akcji

W wezwaniu KI Chemistry chce skupić wszystkie akcje Ciechu i wycofać spółkę z obrotu giełdowego. Zapisy na sprzedaż akcji trwają do 17 kwietnia, a zaoferowana obecnie przez KI Chemistry cena to 54,25 zł za akcję.

Problem w tym, że choć pozytywna, to odpowiedź zarządu niewiele zmienia.

- Oczywiście dobrze jest, gdy zarząd odpowiada pozytywnie na wezwanie, ale warto spojrzeć na liczby - mówi nam proszący o anonimowość analityk.

W czym rzecz?

Członkowie zarządu sprzedadzą wzywającemu 57 263 akcje. Tymczasem wszystkich akcji spółki jest prawie 53 mln. Tym samym zarząd dysponuje zaledwie nieco ponad promilem wszystkich papierów spółki, zatem w całym procesie ma to poza wizerunkowym minimalne znaczenie.

Wciąż losy wezwania zależą od instytucjonalnych inwestorów. 11 kwietnia 2023 roku Ciech podał, że sześć Otwartych Funduszy Emerytalnych, posiadających 20 proc. akcji Ciechu, oświadczyło, że nie sprzeda akcji spółki w wezwaniu ogłoszonym przez KI Chemistry po 54,25 zł za akcję.

To kluczowe, bo bez ich akceptacji spółka nie będzie mogła dokonać przymusowego wykupu - byłoby to możliwe w przypadku skupienia 95 proc. akcji firmy.

Co więcej, zażądały umieszczenia w porządku obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Ciechu zwołanego na 11 kwietnia 2023 (i przerwanego do 17 kwietnia) wyboru rady nadzorczej Ciechu w drodze głosowania grupami. W ten sposób będą mogły zagwarantować sobie wybór do rady nadzorczej Ciechu swojego przedstawiciela.

Wykup akcji Ciechu będzie znacznie kosztowniejszy, niż planowano

Co oznaczają obecne zabiegi akcjonariuszy mniejszościowych? To, że jeśli Sebastian Kulczyk, właściciel KI Chemistry, będzie chciał nadal skupić akcje Ciechu, będzie to kosztowało go znacznie więcej, niż planował.

Pierwotnie bowiem (przy cenie 49 złotych za akcję) skupienie wszystkich papierów Ciechu kosztowałoby inwestora około 1,26 mld zł. Przy cenie 54,25 zł za akcję już prawie 1,4 mld zł.

Jednak wszystko wskazuje, że obecna oferta to nadal zbyt mało. W rozmowie z jednym z analityków usłyszeliśmy, że satysfakcjonująca byłaby dla mniejszościowych graczy cena akcji o około 10 proc. wyższa niż obecna wycena giełdowa. To oznaczałoby, że Kulczyk musiałby wyłożyć za akcje Ciechu nawet 60 złotych za sztukę. To zaś oznaczałoby, że skup wszystkich akcji kosztowałby około 1,54 mld zł.

Czy faktycznie można jeszcze liczyć na podwyżkę oferty?

KI Chemistry zwraca uwagę, że cena 54,25 zł za akcję zawiera premię w wysokości odpowiednio 43,1 proc. oraz 27,3 proc. wobec średniej ceny akcji Ciech na GPW ważonej wolumenem obrotu odpowiednio z ostatnich sześciu oraz trzech miesięcy poprzedzających przekazanie zawiadomienia o zamiarze ogłoszenia wezwania. Jest ona jednocześnie o 10,7 proc. wyższa od pierwotnej ceny.

Warto pamiętać, że możliwe są także premie w postaci dywidendy. Ponadto akcjonariusze pamiętają o świetnych wynikach firmy. Wszystko to sprawia, że proces opuszczenia przez Ciech GPW może jeszcze potrwać.

KI Chemistry posiada obecnie 51,14 proc. akcji Ciechu. Planuje nabyć w wezwaniu 25 747 857 akcji stanowiących pozostałe 48,86 proc. kapitału zakładowego spółki i tym samym zwiększyć swój udział w Ciech do 100 proc.

KI Chemistry kontroluje Sebastian Kulczyk.

W 2022 roku Grupa Ciech wypracowała ponad 1,03 mld zł znormalizowanej EBITDA (zysk operacyjny przed opodatkowaniem i amortyzacją), oznaczało to wzrost rok do roku o 45 proc.

Przychody grupy wyniosły w tym okresie ponad 5,4 mld zł (plus 55 proc. rok do roku), zaś zysk netto wzrósł o 158 proc. rok do roku, osiągając poziom 565 mln zł.

Ciech to międzynarodowa grupa chemiczna. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia ponad 3 tysiące osób w całej UE.