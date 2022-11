Grupa Azoty analizuje opłacalność produkcji zielonego amoniaku

Grupa Azoty analizuje, czy będzie w stanie produkować zielony amoniak w swoich zakładach, czy też koszty wytwarzania ekologicznego komponentu do nawozów zmuszą ją do przeniesienia produkcji poza UE.

To są rozważania analityczne, nie ma na dzisiaj żadnych decyzji, ale rozpatrujemy, czy produkować u siebie amoniak czy szukać ewentualnych akwizycji lub przeniesienia produkcji poza Unię Europejską - zaznaczył Wadach.

Dyrektor departamentu korporacyjnego techniki i energii Grupy Azoty Zbigniew Wadach powiedział we wtorek podczas II Debaty Kampanii Polska Chemia, że spółka stawia na rozwój, ale "przy produkcji nawozów generalnym problemem do rozwiązania jest produkcja zielonego amoniaku".

Jest ona traktowana jako sposób na dekarbonizację przemysłu chemicznego. Wadach dodał, że to jest "kompletnie inny" obszar zapotrzebowania na energię elektryczną niż dzisiaj dla produkcji amoniaku z gazu, ponieważ potrzeba bardzo dużo energii do jego wyprodukowania.

Ostrzegł, że istnieje zagrożenie, że produkcja energochłonna, "taka, jaka jest prowadzona przez Grupę Azoty, będzie szukała lokalizacji, poza Unią Europejską, szukając dogodniejszych warunków biznesowych, ale również uzyskania korzystniejszych warunków produkcji amoniaku".

"To są rozważania analityczne, nie ma na dzisiaj, żadnych decyzji, ale w ramach tych rozważań analitycznych rozpatrujemy, czy produkować u siebie amoniak i w jakich ilościach, aby był zielony, na ile mamy możliwości i potencjał techniczny i finansowy, a na ile szukać ewentualnych akwizycji lub przeniesienia poza nie tylko Polskę, ale poza Unię Europejską" - zaznaczył Wadach.

Oczekiwanie na strategię dla produkcji nawozowej w Unii Europejskiej

"Trudno, żeby firmy nie myślały o takich zagrożeniach, czy takim podejściu biznesowym. Na dzień dzisiejszy obserwujemy to, co się dzieje w zakresach przepisów prawnych Unii Europejskiej, przepisów w Polsce. Widzimy dosyć duże zagrożenie. Staramy się lobbować za pozytywnymi rozwiązaniami" - powiedział.

Wymienił też unijne regulacje, które ograniczają możliwości firm chemicznych. Jego zdaniem to: Fit for 55, CBAM, zmiany w ETS, RED III.

"Tych dokumentów, dyrektyw jest dużo. Nie wszystkie mają kształt finalny, ale widzimy, że coraz ciężej jest w zakresie produkcji chemicznej, aby sprostać wszystkim wymaganiom, projektom musimy dużo wysiłku finansowego i technologicznego podjąć' - podkreślił Zbigniew Wadach.

Zwrócił uwagę, że w najbliższym czasie ma być przygotowana strategia dla produkcji nawozowej w Unii Europejskiej.

"Te tematy są prowadzone w ramach Komisji Europejskiej przez komisarza Wojciechowskiego (red. - Janusz Wojciechowski, komisarz KE ds. rolnictwa). Mamy nadzieję, że nasze postulaty związane z branżą nawozową znajdą odzwierciedlenie w tej strategii. Nie zapominajmy, że branża rolnicza produkuje nawozy dla rolników i mówimy tu o bezpieczeństwie żywnościowym, o funkcjonowaniu naszego rolnictwa" - podkreślił Wadach.

Grupa Azoty podaje, że zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Wytwarza także melaminę, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanową, które to mają zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Grupa produkuje też amoniak, który jest komponentem do produkcji nawozów azotowych wytwarzanym w oparciu o surowiec, jakim jest gaz ziemny. Amoniak zielny wytwarzany jest przy pomocy odnawialnych źródeł energii - tzw. z zielonego wodoru, który powstaje przez elektrolizę wody. To obecnie nowa i kosztowna technologia.

Amoniak bezwodny stosuje się w przemyśle chemicznym, jako surowiec do produkcji: nawozów azotowych, kwasu azotowego, zasad, amin i barwników. Znajduje również zastosowanie w produkcji leków, kosmetyków, witamin, włókien syntetycznych i polimerów, w produkcji tuszów, tonerów i materiałów wybuchowych. Stosowany jest jako medium energetyczne w instalacjach chłodzących.