Grupa Azoty chce przejąć Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica

Największa polska firma chemiczna Grupa Azoty zwróciła się do Skarbu Państwa o przejęcie kontroli nad Zespołem Elektrowni Wodnych Niedzica. Dla Azotów ewentualne nabycie oznaczałby skokowy wzrost produkcji energii odnawialnej.

Przejecie elektrowni byłoby ważnym krokiem z "zazielenianiu produkcji" Grupy Azoty.



Dla spółki byłby to ważny krok wizerunkowy.

Azoty już wcześniej deklarowany inwestycje w odnawialne źródła energii.

Grupa Azoty to firma energochłonna. Ze względu na stosowane technologie zużywa duże ilości energii. Te zapewniają jej własne bloki, głównie węglowe. Problem w tym, że mimo poczynionych licznych inwestycji związanych z ograniczeniem emisji, nadal są one mało przyjazne dla środowiska.

Tymczasem w realiach rynkowych coraz większa liczba klientów chciałaby, aby produkcja była jak najbardziej przyjazna dla środowiska, a tzw. ślad węglowy był ograniczany. Stąd też krok Azotów. Z jednej strony firma zyskałaby czyste źródło energii, z drugiej wzmocniła swoje bezpieczeństwo energetyczne.

Azoty chcą być bardziej „zielone”, czysty prąd by w tym pomógł

Przejecie kontroli na ZEW Niedzica dobrze wyglądałby także marketingowo. Azoty oferują na rynku coraz więcej tzw. „zielony produktów”. Ten przekaz mógłby być skutecznie wzmocniony, jeśli ich produkcja byłaby oparta na odnawialnych źródłach energii.

Jak przyznaje Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty, jego firma konsekwentnie realizuje główne cele nowej strategii w zakresie strukturalnej dywersyfikacji własnych źródeł energii w kierunku źródeł odnawialnych i zeroemisyjnych.

- Szacujemy, że dzięki nowym inwestycjom, w perspektywie do 2030 roku oszczędzimy na zakupie energii ponad 200 mln zł w skali roku. Możliwa integracja Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica w ramach Grupa Azoty S.A. – która oczywiście zależy od woli jej jedynego właściciela, czyli Skarbu Państwa - może odegrać bardzo istotną rolę w naszej transformacji klimatyczno-energetycznej. Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. ma szansę stać się integratorem „zielonych” aktywów energetycznych spółek całej grupy – zaznacza Hinc.

Na razie nie wiadomo, jak miałby przebiegać sam proces przejęcia kontroli nad ZEW Niedzica.

Z czterech elektrowni, trzy są małymi, największa jest Niedzica

Co mogłyby przejąć Azoty? W skład ZEW Niedzica wchodzą cztery siłownie. Największa jest zlokalizowana na Dunajcu i uruchomiona w 1997 roku elektrownia wodna Niedzica. Ma ona zamontowane dwa turbozespoły o mocy 46,375 MW. Zakład należy do tzw. elektrowni przepływowych, szczytowo-pompowych.

Pozostałe trzy elektrownie są dużo mniejsze. Moc zainstalowana w Sromowcach Wyżnych to 2 MW, w Elektrowni Łączany 2,5 MW, a w Elektrowni Smolice 2 MW. Sromowce Wyżne także zlokalizowane są na Dunajcu a zakłady Łączany i Smolice na rzece Wisła. Roczna produkcja energii elektrycznej wynosi ok. 100 GWh.

Cała branża chemiczna robi zwrot ku ekologii, chce produkować czyściej

Choć w bilansie energetycznym całej Grupy Azoty nowe elektrownie miałyby niewielki udział, to ze względów już przytaczanych wyżej byłby to dobry krok. W 2021 roku Grupa Azoty opublikowała strategię do 2030 roku, która stanowi plan konkretnych działań, napędzanych przez transformację klimatyczno-energetyczną grupy kapitałowej. Ogłoszona strategia stanowi odpowiedź Grupy na wymagania europejskiej polityki klimatycznej.

Szczegółowe projekty z zakresu m.in. zielonej energii przemysłowej, ograniczenia emisyjności oraz dekarbonizacji opisane zostały w kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

Co ciekawe, po opublikowaniu strategii dało się słyszeć, że brakuje w niej konkretów przejęcie kontroli nad ZEW Niedzica byłoby ważnym sygnałem, że spółka faktycznie w większym stopniu chce korzystać z odnawialnych źródeł energii.