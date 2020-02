Grupa Azoty Chorzów zakłada kilka milionów złotych zysku

W tym roku Zakłady Azotowe w Chorzowie przeprowadzą pełny rebranding, aby wykorzystać siłę marki Grupa Azoty do zwiększenia przychodów ze sprzedaży. Jak informuje prezes spółki Piotr Hetnar, przewiduje się wypracowanie kilka milionów złotych zysku netto w 2021 roku.

W efekcie dotychczasowej współpracy z Centrum Badawczo-Rozwojowym w Tarnowie dokonano dwóch zgłoszeń patentowych dotyczących płynnych kompozycji zawierających inhibitor ureazy, niezbędny jako dodatek do nawozów na bazie mocznika granulowanego, roztworów saletrzano mocznikowych (RSM) oraz nawozów wieloskładnikowych NPK. Wdrożenie inhibitora jest odpowiedzią na zmieniające się regulacje prawne, w tym między innymi dyrektywę NEC w sprawie redukcji emisji niektórych zanieczyszczeń atmosferycznych i wpisuje się w strategię Grupy Azoty.Grupa Azoty Chorzów to jedna z najstarszych istniejących w Polsce fabryk chemicznych, działająca od 1916 r. Po I wojnie światowej została przejęta przez odrodzone Państwo Polskie i do czasy wybudowania Zakładów Azotowych w Mościcach była jedynym krajowym producentem nawozów azotowych. W 1933 roku dokonano połączenia obu zakładów. Po II wojnie światowej Zakłady Azotowe w Chorzowie działały samodzielnie, w 2012 roku zostały przejęte przez Zakłady Azotowe w Puławach, a od 2013 r., w wyniku utworzenia Grupy Azoty, ponownie są związane z Tarnowem.Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.