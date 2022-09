Grupa Azoty: Filip Grzegorczyk nowym prezesem kędzierzyńskich Azotów

Wiceprezes Grupy Azoty Filip Grzegorczyk został prezesem Zakładów Azotowych Kędzierzyn - poinformowała w piątek spółka.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Grupa Azoty poinformowała 23 września 2022 r., że Rada Nadzorcza spółki zależnej - Zakładów Azotowych Kędzierzyn powołała na prezesa zarządu Filipa Grzegorczyka.

Filip Grzegorczyk jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie doktoryzował się z prawa Unii Europejskiej, a następnie uzyskał habilitację z prawa gospodarczego. Ukończył również program Summer Advanced Course in European Law University of London, King's College, Centre of European Law; program International Business and Trade Summer School Catholic University of America - Columbus School of Law oraz École de droit français Université d'Orléans.

W 2018 roku uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration na École de management de Normandie / AESE Business School / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Filip Grzegorczyk w latach 2015–2016 był wiceministrem skarbu państwa a w latach 2016–2020 prezesem zarządu Tauron Polska Energia. Od grudnia 2020 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu Grupy Azoty.

Poinformowano, że obecny skład Zarządu Grupy Azoty ZAK SA przedstawia się następująco: Filip Grzegorczyk - prezes zarządu, Artur Kamiński - wiceprezes, Bogdan Tomaszek - wiceprezes, Bolesław Goranczewski - członek zarządu, Jakub Gładysz - członek zarządu.

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn to producent nawozów azotowych oraz alkoholi OXO i plastyfikatorów.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.