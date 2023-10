Grupa Azoty Fosfory zainwestuje blisko 100 mln zł. Chce ograniczyć poziom emisji CO2

Grupa Azoty Fosfory zainwestuje blisko 100 mln zł, by ograniczyć poziom emisji gazów cieplarnianych - poinformowała Grupa Azoty Fosfory w środę. W grupie prowadzone są prace badawczo-rozwojowe w celu zagospodarowania fosfogipsu i tworzona jest dokumentacja przetargowa.

Grupa Azoty Fosfory poinformowała, że "dąży do zwiększenia efektywności energetycznej swojej produkcji". "Dzięki planowanej modernizacji instalacji do produkcji kwasu siarkowego wraz z turbiną do produkcji energetycznej, Grupa Azoty Fosfory ograniczy poziom emisji gazów cieplarnianych o około 20 000 MgCO2/rok. Koszt inwestycji to blisko 100 mln zł" - wskazała spółka w komunikacie.

Zwrócono uwagę, że docelowo realizacja projektu pozwoli spółce na znaczące zwiększenie zysków ze sprzedaży kwasu siarkowego oraz pozyskanie istotnych oszczędności w zakupach energii elektrycznej, z uwagi na jej wytwarzanie na własnej turbinie zasilanej ciepłem odpadowym, pochodzącym ze spalanej siarki.

Grupa Azoty Fosfory oddaje do użytku suszarnię obrotową wraz z nową komorą spalania na gaz ziemny

Dodano, że równolegle z wdrożeniem nowego projektu Grupa Azoty Fosfory oddaje do użytku suszarnię obrotową wraz z nową komorą spalania na gaz ziemny. "Zmniejszy się emisja dwutlenku węgla (CO2) i dwutlenku siarki (SO2) oraz ograniczona zostanie ilość przestojów technologicznych" - wyjaśniła spółka.

"Umożliwi ona znaczące zmniejszenie emisji CO2 o około 3 000 MgCO2/rok oraz SO2 o około 15 MgSO2/rok" - wskazano. Oprócz zmiany paliwa z oleju opałowego na gaz, suszarnia wraz z nową komorą spalania pozwolą także obniżyć koszty remontów instalacji produkcyjnej oraz ograniczą przestoje remontowe i technologiczne.

Dekarbonizacja i ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych to kluczowe założenia strategii Zielone Azoty do 2030 r.

Przypomniano, że dekarbonizacja i ograniczenie poziomu emisji gazów cieplarnianych to kluczowe założenia strategii Zielone Azoty do 2030 r.

Poinformowano również, że poza realizowanymi i wdrażanymi inwestycjami, Grupa Azoty prowadzi prace badawczo-rozwojowe w celu zagospodarowania fosfogipsu.

"Obecnie Grupa Azoty Fosfory tworzy dokumentację przetargową pozwalającą na wyłonienie wykonawcy inwestycji oraz konstruuje model finansowania projektu. Zakończenie inwestycji zaplanowane jest na 2027 r." - wskazano. Spółka podała, że główny cel inwestycji to zwiększenie efektywności energetycznej, "dzięki wykorzystaniu potencjału (...) w zakresie wytwarzania energii elektrycznej przy udziale ciepła odpadowego".

Zaznaczono, że projekt pozwoli również zminimalizować koszty napraw związanych z awariami instalacji oraz wpłynie na "zwiększenie uzysku parowego". "To z kolei umożliwi zbliżenie się do docelowej samowystarczalności energetycznej poprzez zwiększenie produkcji energii na własne potrzeby z obecnych ok. 4,5GWh/rok do około 20GWh/rok" - podkreśliła spółka. Aktualne zapotrzebowanie Grupy Azoty Fosfory na energię to ok. 24 GWh/rok.

"Projekt o szacunkowym budżecie 100 mln zł będzie istotnym krokiem na drodze do niezależności energetycznej Grupy Azoty Fosfory. Jestem przekonany, że nowa inwestycja - podobnie jak pozostałe projekty, chociażby oddawana właśnie suszarnia o budżecie 15 mln zł - istotnie zwiększy konkurencyjność Grupy Azoty Fosfory" - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister aktywów państwowych Karol Rabenda.

Wiceprezes Grupy Azoty Grzegorz Kądzielawski dodał, że prowadzone w Grupie Azoty badania pokazują m.in. zadawalające efekty w zakresie wytwarzania nowych formuł nawozowych zawierających fosfogips. Badamy również możliwość konwersji fosfogipsu do kredy nawozowej i siarczanu amonu, co pozwoliłoby na dalsze zagospodarowanie fosfogipsu - zauważył Kądzielawski.

Grupa Azoty Fosfory należy do Grupy Azoty zajmujące drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Grupa produkuje również melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty podkreśla, że "ważnym filarem jej strategii są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins.