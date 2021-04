Grupa Azoty gra w zielone. Bo rynek tego oczekuje

Największa polska spółka chemiczna, Grupa Azoty, od kilku lat stara się ograniczyć emisje szkodliwych substancji. W związku z Europejskim Zielonym Ładem te działania, jak zapewniają władze grupy, mają nabrać tempa i intensywności.

Działania w skali lokalnej

Według wiceprezesa Szczypińskiego, wykorzystanie kwasów huminowych do zwiększenia efektywności działania wybranych nawozów produkowanych przez Grupę Azoty to bardzo ciekawy i perspektywiczny projekt. W segmencie nawozów fosforowych i potasowych spółka chciałaby wdrożyć wykorzystanie surowców pochodzących z biomasy w nawozach.Kluczowe dla firmy są także prace w segmencie tworzyw. Rynek oczekuje bowiem, że będą one nieszkodliwe dla środowiska. Trwają prace nad tworzywami biodegradowalnymi, a z drugiej strony następują takie zmiany w produkcji, aby ich wytwarzanie było mniej energochłonne.Już realizowane są prace nad wdrożeniem w latach 2021-2023 przygotowanych rozwiązań inżynieryjnych, ograniczających energochłonność procesu wytwarzania kaprolaktamu i poliamidu 6. Ze względu na duży udział tych związków w zakładowym łańcuchu energochłonności działania są tu ze wszech miar wskazane.Firma chce w zakresie dbałości o środowisko współpracować na poziomie lokalnym. Stąd też współpraca z Małopolską ukierunkowana na wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii.Do ciekawszych planów spółki należy przygotowanie w latach 2021-2022 projektu pilotażowego wprowadzenia strumienia CO2 pochodzącego z wytwórni amoniaku z tarnowskich zakładów spółki do wyeksploatowanych złóż gazu ziemnego. Miałoby to miejsce na południu kraju, ze względu na dużą liczbę wyeksploatowanych złóż gazu. Spółka chce sprawdzić, czy takie działania są możliwe.Wszystkie te działania kosztują. Spółka jednak sukcesywnie zwiększa nakłady inwestycyjne. Skonsolidowane wydatki inwestycyjne w ubiegłym roku wyniosły nieznacznie ponad 3 mld zł. W tym roku mają być jeszcze wyższe - sięgną 3,7 mld zł. Gros tej kwoty to inwestycje związane z Polimerami Police, jednak inwestycje związane z bardziej zrównoważoną, czystszą produkcją to także znaczące wydatki.