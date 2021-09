Grupa Azoty idzie pod prąd. Ostatnia taka inwestycja?

Jednym z największych wyzwań dla branży chemicznej jest zagwarantowanie sobie dostępu do czystych źródeł energii. Prywatni gracze w polskiej chemii idą już w tym kierunku. Tymczasem największy zakład w Grupie Azoty – Puławy – buduje blok węglowy. Inwestycji towarzyszą wątpliwości, czy nie dało się inaczej.

Trochę węgla, trochę gazu?

Warto także podkreślić, że gaz to paliwo, które trzeba sprowadzić. A węgiel jest blisko, bo w Kopalni Bogdanka.– Pamiętajmy, że gaz jest także paliwem kopalnym, niewolnym od emisji CO2, surowcem, na który bardzo duży wpływ ma geopolityka, a jego ceny bardzo się wahają, co obserwujemy z niepokojem od początku roku. Dzisiaj gaz kosztuje ok. 70 euro za MWh, przy 10 euro za MWh w analogicznym okresie roku ubiegłego – argumentuje spółka z Puław.Co ciekawe, chemiczny inwestor nie wyklucza całkowicie gazu jako paliwa.– Prowadzone są analizy zasadności dokonania zmiany w realizowanym projekcie, polegającej przede wszystkim na zmianie sposobu pracy kotła OP350 na jednostkę współspalającą paliwo gazowe. Obiekt miałby docelowo działać na węglu, gazie i mieszaninie węgla i gazu, a więc w układzie najbardziej opłacalnym – wyjaśniają Azoty.Jak będzie faktycznie, okaże się dopiero po wybudowaniu bloku. Już teraz wiadomym jest, że to ostatnia węglowa inwestycja spółki. Kolejne mają być już bardziej ekologiczne.