Grupa Azoty jest na krawędzi, a pomóc może jej Orlen

Fatalne wyniki Grupy Azoty dały pożywkę do spekulacji, że może chemiczną firmą zainteresowałby się PKN Orlen. To powrót do dyskusji, czy polski biznes nawozowy poradzi sobie sam i doskonała ilustracja tego, jak - także rządowe - pomyłki w rolnictwie wpływają na przemysł.

Grupa Azoty ucierpiała z powodu wysokich cen gazu ziemnego.

W chemicznej firmie pogorszyły się wszystkie kluczowe wskaźniki makroekonomiczne.

Na nawozowym koncernie odbiła się także afera z ukraińskim zbożem.

Wyniki Grupy Azoty za pierwszy kwartał 2023 roku są fatalne. Spadek przychodów, potężna strata na działalności operacyjnej, w końcu strata netto przekraczająca 555 mln złotych.

- Pierwszy kwartał 2023 roku to okres niższych wyników Grupy Azoty i ujemnych marż we wszystkich kluczowych segmentach biznesowych, co było konsekwencją kumulacji szeregu negatywnych zjawisk - przyznaje Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty.

Nawozy nie znajdują się w próżni, cierpią z kilku przyczyn

Aby wyjaśnić skalę problemu, trzeba wziąć pod uwagę jeden czynnik, jakim jest sezonowość produkcji i sprzedaży firm nawozowych. Tradycyjnie bowiem pierwszy i ostatni kwartał dla spółek z tej branży są najlepsze i najistotniejsze. To, co dzieje się w tych dwóch kwartałach, rzutuje na cały rok.

Nie powinno to dziwić, bo zyski firm nawozowych - zwłaszcza w kluczowej dla Grupy Azoty pozycji samych nawozów - są ściśle skorelowane z tym, co dzieje się w rolnictwie. A w tej branży kupuje się nawozy zwykle jesienią (czwarty kwartał) i w pierwszych trzech miesiącach roku. W ten sposób budowane są zapasy nawozów na sezon nawożenia i upraw.

Z naszych informacji - pisaliśmy zresztą już o tym wcześniej - wynika, że sprzedaż nawozów w pierwszym kwartale była fatalna. U niektórych dystrybutorów sprzedawało się zaledwie 20-40 proc. ilości nawozów, jaką sprzedawano rok wcześniej.

Bardzo ciekawie, choć zarazem enigmatycznie określiła to sama spółka: w I kwartale z uwagi na niską aktywność zakupową odbiorców nastąpił spadek sprzedaży nawozów.

Głównym czynnikiem była cena. Po prostu była ona na bardzo wysokim poziomie. Rolnicy nie chcieli kupować drogich nawozów (czasem po prostu nie mogli, o czym poniżej). Stąd też zmniejszenie przychodów.

Czy Grupa Azoty mogła obniżyć ceny nawozów, by napędzić sprzedaż?

- Pomimo względnej stabilizacji cen gazu obecnie w odniesieniu do rekordowo zmiennych cen z ubiegłego roku nadal trudno przewidzieć, jak koszty surowca będą kształtować się w najbliższym czasie - powiedział nam pod koniec pierwszego kwartału wiceprezes Azotów Filip Grzegorczyk.

Według naszych informacji spółka próbowała jak najlepiej wpisać się z cenami w rynek. Jednak z różnych powodów nie było to łatwe.

Zresztą należy pamiętać, że jeszcze większe obniżenie cen nawozów pogłębiłoby tylko stratę. Stąd też firma zmniejszała produkcję, ograniczając moce instalacji. Problemem były bowiem ceny gazu, które w przypadku najprostszych nawozów stanowią nawet 80 proc. kosztów.

Azoty działają na rynku i taniej tego głównego surowca kupić po prostu nie mogły.

Warto dodać, że kontrolowana przez Skarb Państwa spółka ucierpiała także z powodu zwiększonego rok do roku o 100 proc. importu mocznika spoza UE. Był on spowodowany decyzją Rady Europejskiej z grudnia ubiegłego roku. W ogóle widoczny jest napływ do UE produktów z Azji, a są one wysoce konkurencyjne ze względu na dostęp do taniego gazu i mniejszych obciążeń środowiskowych.

Wojna na Ukrainie uderzyła w klientów Grupy Azoty

Dla firmy idealna byłaby sytuacja, w której rolnicy zdecydowaliby się na większe zakupy nawozów. Rzecz w tym, że u nich także widać problemy. I tak Azoty dostały odłamkiem afery z ukraińskim zbożem. Przypomnijmy, że do Polski napłynęły miliony ton zboża z ogarniętej wojną Ukrainy. Wypełniło ono silosy, bo zamiast zostać wyeksportowane, pozostało w naszym kraju.

Oznacza to także, że liczni rolnicy nie mogą sprzedać własnego zboża, a to kolejny kłopot dla Azotów.

- Niska płynność branży rolnej powoduje, że zasoby gotówki, które mogą być wydane przez rolników na nawozy, są bardzo ograniczone - mówi nam analityk państwowego banku.

Według niego rząd prawdopodobnie nie przypuszczał, jak negatywny wpływ i jakie konsekwencje będzie miało niezadbanie o to, aby ukraińskie zboże opuściło nasz kraj.

- Problem w tym, że nie tylko część rolników nie może sprzedać zboża, ale do tego spadły ceny. Siła nabywcza producentów rolnych stopniała. A to już oznacza zmartwienie dla Azotów - dodaje nasz rozmówca.

Azoty w pierwszym kwartale obniżały ceny nawozów, jednak niewiele to dało, bo zgodnie z maksymą, że z pustego i Salomon nie naleje, skoro rolnicy nie mają pieniędzy, to po prostu nawozów nie kupią.

Potrzebny ratunek, ale skąd go wziąć, gdy sytuacja jest trudna?

Nic więc dziwnego, że spółka szuka ratunku. Skąd pojawienie się informacji o możliwym sojuszu z PKN Orlen? W naturalny sposób dla branży nawozowej jedno z aktyw paliwowego giganta jest szczególnie predysponowane do współpracy.

Chodzi oczywiście o PGNiG, które w zeszłym roku przejął Orlen. W końcu Azoty to największy konsument gazu w kraju, a PGNiG jego producent i importer.

Gdy w przeszłości co kilka lat powracano do pomysłu, aby gazowy potentat przejął nawozowe aktywa, miało to sens. Łączyłoby bowiem największego dostawcę gazu i konsumenta.

Jednak do przejęcia z różnych przyczyn nie doszło. Czy teraz jest na to szansa? Wycena chemicznej spółki to około 2,8 mld zł. Nie jest to kolosalna dla Orlenu kwota. Tyle że ten wcale może nie być skory do zakupu. Ma bowiem wielomiliardowe plany inwestycyjne i zakup kulejącej spółki nie jest mu do niczego potrzebny. Zwłaszcza że ze względu na własne aktywa nawozowe - Anwil - nie obyłoby się bez interwencji UOKiK i najpewniej Komisji Europejskiej.

Wracając do spekulacji w sprawie Orlenu, być może to efekt informacji, że Grupa Azoty faktycznie prowadzi rozmowy z paliwowym koncernem. Tyle że ich tematem jest nowa umowa na dostawy gazu, obecna obowiązuje bowiem do końca września, a nie kwestia przejęcia.

Jak zarząd spółki widzi jej przyszłość? Podczas wtorkowej (23 maja) konferencji prasowej trudno było się doszukać optymizmu. Jak zaznaczył wiceprezes Wadowski, możliwe poprawienie sytuacji jest realne w trzecim kwartale. Jednak jaka może być skala poprawy, nie powiedział.

Na wyniki finansowe Grupy Azoty zareagowała giełda. Akcje spółki traciły przed południem ponad 3 proc. Oznacza to, że papiery spółki są obecnie najtańsze od jesieni 2021 roku.