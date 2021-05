Grupa Azoty na plusie, ale znacznie mniejszym niż przed rokiem

Największa polska firma chemiczna Grupa Azoty podała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2021 roku. Mimo większych niż przed rokiem przychodów spółka zanotowała znaczący spadek zysków.

W segmencie chemia odnotowano wzrost przychodów z 685 mln zł do 815 mln zł ( tj. o 18,9 proc. rok do roku), przy obniżeniu marży EBITDA o 3,9 p.p.Popyt na biel tytanową na rynku europejskim był wysoki ze względu na duże zainteresowanie z rynku budownictwa mieszkaniowego (renowacje). W konsekwencji ceny na rynku również się zwiększyły, a warunki logistyczne (wysokie koszty frachtu) dodatkowo ograniczały napływ towarów z Chin.Wysoki popyt (szczególnie w USA), ograniczona podaż i podobne trudności logistyczne dotyczyły rynku melaminy, dla której poziom cenowy, zbieżny z notowaniami mocznika wyraźnie odczuwa skutek gazowy.Grupa Azoty to największa firma chemiczna w Polsce. Firma zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid 6, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.