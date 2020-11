Grupa Azoty notuje słabsze przychody i zysk netto

Pandemia koronawirusa uderzyła w wiele branż. Także przemysł chemiczny padł jej ofiarą. Jak w tych trudnych warunkach radziła sobie największa polska spółka chemiczna? Spółka zanotowała spadek przychodów i zysku operacyjnego. Mimo wszystko Grupa Azoty może być zadowolona.

Kluczowy dla spółki segment nawozy uzyskał w trzecim kwartale 2020 przychody w wysokości 1 441 mln zł (podczas gdy rok wcześniej było to 1 522 mln zł), osiągając marżę EBITDA w wysokości 13,8 proc. - w porównywalnym okresie ubiegłego roku marża była jedynie nieznacznie wyższa (14,1 proc.).W ujęciu narastającym od początku roku segment wygenerował w sumie 4 769 mln zł przychodów i 13,7 proc. marży EBITDA, czyli wielkości nieco niższe niż rezultaty odnotowane przed rokiem (5 191 mln zł przychodów, 15,4 proc. marży EBITDA). Utrzymanie wysokich marż w segmencie było możliwe ze względu na ceny gazu, które w trzecim kwartale były o niemal 20 proc. niższe rok do roku.Segment Nawozy jest najbardziej stabilny i odporny na rozwój pandemii. Wolumeny sprzedaży były wyższe w III kw. i w ujęciu narastającym w porównaniu do analogicznych okresów 2019 roku. W wyniku działania konkurencji ceny nawozów, zarówno azotowych, jak i wieloskładnikowych, były niższe, porównując do ubiegłego roku. Wyjątkiem jest Compo Expert, gdzie ceny większości produktów specjalistycznych były wyższe, a ceny nawozów wieloskładnikowych jedynie nieznacznie niższe. Sprzyjała temu przyjęta strategia marketingowa oraz słabsze notowania złotego do dolara i euro.Trudna sytuacja panuje w segmencie tworzywa. III kw. br. nie przyniósł pozytywnego odbicia. Przychody ze sprzedaży wynosiły 245 mln zł (spadek o 93 mln zł rok do roku), a marża EBITDA minus 3,3 proc. (spadek o 5,2 p.p rok do roku). W ujęciu narastającym łączne przychody wyniosły 837 mln zł (spadek o 292 mln zł rok do roku), a marża EBITDA ukształtowała się na poziomie minus 2,4 proc. (spadek o 9,2 p.p. rok do roku).Ceny surowców podstawowych (benzen, fenol) pozostawały niskie. Ceny produktów, w tym głównie poliamidu, zanotowały w analizowanym kwartale dalszy spadek i były o ok. 20 proc. niższe rok do roku. Sytuacja w segmencie pozostaje trudna, a rozwój pandemii koronawirusa szczególnie mocno dotknął docelowe branże dla produktów segmentu. Przewiduje się, że rynek wróci do równowagi w momencie, gdy kluczowe gospodarki Europy i Świata wrócą do stanu sprzed pandemii.Lepiej wyglądała natomiast sytuacja w segmencie chemia. W porównaniu do wyników z ubiegłego roku segment ten odnotował w III kw. br. wzrost przychodów do poziomu 612 mln zł (tj. o 6,6 proc. rok do roku) przy jednoczesnym spadku marży EBITDA o 5,8 p.p. do poziomu 0,1 proc. Sprzedaż w ujęciu ilościowym dla większości produktów segmentu była w analizowanym okresie wyższa niż przed rokiem, istotny spadek odnotowano jedynie dla siarki i pozostałych roztworów mocznika. Trudna sytuacja rynkowa miała jednak odzwierciedlenie w poziomie cen, które były niższe rok do roku dla niemal wszystkich grup produktowych. Największe ujemne odchylenia na cenie dotyczyły alkoholi OXO i melaminy, w którą uderzył spadek popytu na rynku meblarskim.Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Jednym z filarów strategii Grupy Azoty są inwestycje, a największym projektem są Polimery Police, realizowane przez spółkę celową Grupa Azoty Polyolefins. Jest to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty.