Grupa Azoty w II kwartale 2023 r. odnotowała 543 mln zł straty netto, a w całym I półroczu 2023 r. – ponad 1 mld zł straty. Spółka tłumaczy ten wynik kumulacją niekorzystnych czynników, które są skutkiem rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

W II kwartale 2023 r. Grupa Azoty odnotowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży wynoszące 3 491 mln zł, wynik EBITDA (zysk operacyjny po odjęciu odsetek od oprocentowanych zobowiązań, podatków i amortyzacji) na poziomie minus 608 mln zł, marżę EBITDA na poziomie minus 17,4 proc., oraz szacunkową stratę netto wynoszącą 543 mln zł.

Spółka odnotowuje poprawę w segmencie Agro. Od III kwartału 2023 Grupa Azoty zauważa także sygnały poprawy w pozostałych segmentach Tworzyw i Chemii.

Grupa Azoty wypracowała zarówno w 2021 i 2022 r. bardzo dobre wyniki, bez których sytuacja I półrocza 2023 r. byłaby zdecydowanie trudniejsza – podkreśla wiceprezes Marek Wadowski.

Wyniki finansowe Grupy Azoty za II kwartał 2023 r. są zgodne z szacunkami przedstawionymi 18 września 2023 r.

Grupa Azoty – raport za II kwartał 2023 r. i I półrocze 2023 r.

Jak podała spółka:

W II kwartale br. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 3 491 mln zł.

Wynik EBITDA (zysk przed potrąceniem odsetek, podatków i kosztów amortyzacji) na poziomie minus 608 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 17,4 proc. (w porównaniu z 1,24 mld zł na plusie rok temu).

Szacunkowa strata netto wyniosła 543 mln (rok temu odnotowano zysk 715 mln zł).

Raportowany okres to "kumulacja niekorzystnych czynników rynkowych dla wszystkich producentów europejskiej branży nawozowo-chemicznej, co było konsekwencją skutków agresji Rosji na Ukrainę oraz zawieszenia ceł przez Unię Europejską na import mocznika i amoniaku spoza UE" – podkreśla spółka.

W I półroczu 2023 r. Grupa Kapitałowa Grupa Azoty uzyskała skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 7 386 mln zł oraz stratę EBITDA na poziomie minus 1 009 mln zł i marżę EBITDA na poziomie minus 13,7 proc. Strata netto wyniosła 1 098 mln zł.

Grupa Azoty widzi poprawę w największym segmencie (Agro)

Od III kwartału 2023 r. Grupa Azoty obserwuje istotny wzrost popytu w swoim największym segmencie – Agro. W sierpniu spółki grupy wyprodukowały zgodnie z szacunkami 251 tys. ton nawozów azotowych, a dla porównania w maju było to 140 tys. ton.

– W pozostałych segmentach Tworzyw i Chemii również można mówić o sygnałach zatrzymania negatywnych trendów z I półrocza 2023 – ocenia cytowany w komunikacie wiceprezes zarządu Grupy Azoty Marek Wadowski.

Jak podkreśla, w dniu 31 sierpnia Grupa Azoty podpisała porozumienia z 13 instytucjami finansującymi, które zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police.

– Warto podkreślić, że Grupa Azoty wypracowała zarówno w 2021 i 2022 r. bardzo dobre wyniki, bez których sytuacja I półrocza 2023 byłaby zdecydowanie trudniejsza – stwierdza Wadowski.

Grupa Azoty zapewnia, że na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania

Spółka zapewnia, że pomimo trudnej sytuacji rynkowej w I półroczu 2023 r. na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umowy o finansowanie, a dostępne limity umów o finansowanie zapewniają bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej dostawców oraz ciągłość działalności.

Jednocześnie Grupa Azoty podkreśla, że realizuje szereg działań zapewniających utrzymanie dyscypliny finansowej na maksymalnym poziomie. Są to zwiększona dyscyplina kosztowa, dostosowywanie poziomów produkcji do aktualnego popytu i działania zmierzające do zmniejszania poziomu zapasów oraz intensyfikacja działań sprzedażowych poprzez własną sieć i kooperantów.

Równolegle Grupa wdraża projekty dekarbonizacyjne, które mają istotnie obniżyć emisyjność i tym samym zwiększą konkurencyjność Grupy Azoty, a priorytetem na najbliższy okres pozostają ZEW Niedzica oraz projekt elektrowni fotowoltaicznej Brzezinka. W czerwcu uruchomiono instalację polipropylenu w naszej nowej fabryce - Polimerach Police.

Grupa Azoty jest jednostką dominującą w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie.

Największym akcjonariuszem Grupy Azoty jest Skarb Państwa (32 proc.). Do tego państwowy PZU posiada blisko 9 proc. akcji grupy.