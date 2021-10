Grupa Azoty ogranicza eksport nawozów i apeluje do dystrybutorów

Największy krajowy producent nawozów Grupa Azoty, obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym, podjęła decyzję o ograniczaniu dostaw na rynki zagraniczne i przekierowaniu produktów na rynek krajowy. Grupa zaapelowała też do swoich autoryzowanych dystrybutorów o to, by ci w pierwszym rzędzie zabezpieczyli potrzeby krajowego rynku.

Grupa Azoty apeluje, by w pierwszym rzędzie zaopatrzyć krajowy rynek

Powodem wysokich cen nawozów są rekordowe ceny gazu.

W Europie występują problemy z zaopatrzeniem.