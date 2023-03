Grupa Azoty ograniczyła produkcję nawozów i innych chemikaliów

Grupa Azoty w lutym ograniczyła produkcję licząc rok do roku - wynika z danych przedstawionych przez spółkę. Wolumen wytwarzanych nawozów azotowych spadł z 297 tys. ton w lutym 2022 r., do 196 tys. ton w lutym br., a nawozów wieloskładnikowych z 90 tys ton do 37 tys. ton.

"Grupa Azoty dostosowuje wielkość produkcji do bieżącej sytuacji podażowo popytowej na rynku europejskim. Od 22 lutego br. cyklicznie przekazujemy informacje dotyczące szacunkowych miesięcznych skonsolidowanych wolumenów produkcyjnych" - poinformowała Grupa Azoty.

Spółka ograniczyła produkcję nawozów azotowych

Z danych przedstawionych przez Grupę Azoty wynika, że spółka ograniczyła produkcję nawozów azotowych z 297 tys. ton w lutym 2022 r., do 196 tys. ton w lutym br., a nawozów wieloskładnikowych w 90 tys. ton do 37 tys. ton.

W tym okresie spółka zmniejszyła też produkcję mocznika z 127 tys. ton do 70 tys. ton. W lutym 2023 r. spadły też wolumeny produkcji nawozów specjalistycznych i innych chemikaliów takich jak oxoplast, poliamid, pigmenty w porównaniu z podobnym okresem roku ubiegłego.

"Z naszych obserwacji wynika, że duża część rolników nie podjęła jeszcze decyzji o zakupie konkretnych nawozów przed zbliżającym się sezonem aplikacyjnym, stąd na ten moment nie jest możliwe porównanie sezonu wiosennego 2022 do sezonu 2023" - odpowiedziała spółka, pytana czy Grupa Azoty obserwuje wzrost czy spadek sprzedaży nawozów azotowych i wieloskładnikowych w porównaniu poprzednim sezonem wiosennym.

Będą zmiany cennika nawozów azotowych i wieloskładnikowych?

PAP zapytała również czy spółka planuje zmianę cennika nawozów azotowych i wieloskładnikowych w marcu br.

"Grupa Azoty nie komentuje zmian cen przed publikacją cenników" - stwierdziła spółka, dodając, że 1 lutego br. Grupa Azoty przekazała informację o obniżeniu cenników nawozowych o ok. 20-30 proc. "Była to już druga istotna obniżka na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy - w październiku ubiegłego roku Grupa Azoty obniżyła ceny nawozów o 1000 zł/t" - podkreślono.

9 marca br. Grupa Azoty poinformowała w komunikacie, że zarząd Zakładów Azotowych "Puławy" podjął decyzję o wstrzymaniu od piątku 10 marca - do odwołania - produkcji kaprolaktamu, a także pracy instalacji Melamina III. Przypomniano, że produkcja na pozostałych instalacjach (Melamina I i Melamina II) została wstrzymana latem 2022 r.

"Obecne wstrzymanie produkcji kaprolaktamu i melaminy związane jest z sytuacją podażowo-popytową na rynku europejskim" - poinformowano w komunikacie.

Grupa Azoty jest największym producentem nawozów w Polsce i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.