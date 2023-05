Grupa Azoty otrzymała ważny certyfikat dla nawozów

Nawozy Grupy Azoty otrzymały certyfikat potwierdzający, że produkowane przez nią nawozy są zgodne z najnowszymi wymaganiami Unii Europejskiej. Bez certyfikatu praktycznie nie byłaby możliwa sprzedaż nawozów firmy na wspólnym rynku.

- Polskie Centrum Badań i Certyfikacji dokonało oceny zgodności zgłoszonych przez Grupę Azoty produktów nawozowych oraz przeprowadziło audyty, których celem było potwierdzenie zgodności systemu zapewnienia jakości procesu produkcji w poszczególnych zakładach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty - czytamy w komunikacie.

Certyfikaty przyznano następującym nawozom: Siarczan amonu AS 21 standard, macro, select, krystaliczny, Saletrzak 27 standard, Saletrzak 27 standard plus, Saletrzak 27 standard z borem, Saletrosan 26, Saletrosan 30, Saletrosan 26 plus, Saletromag 25, Saletromag 24 i Saletromag 25 Ca.

- Dobra współpraca ekspertów Grupy Azoty z obszarów produkcji nawozów, kontroli jakości, badań, handlu, logistyki i marketingu pozwala wprowadzać na rynek produkty, które odpowiadają na wysokie wymagania związane z Europejskim Zielonym Ładem. Przykładamy szczególną wagę do tego, aby nasze rozwiązania wspierały producentów rolnych i jednocześnie spełniały wysokie wymagania UE –mówi Tomasz Hinc, prezes Grupy Azoty.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanowiło przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, na które składają się m.in. nawozy mineralne i organiczne oraz inne produkty nawozowe, tj. środki wapnujące, polepszacze gleby, podłoża do upraw, biostymulatory wzrostu, a także inhibitory.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycję na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.