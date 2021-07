Grupa Azoty podsumowuje przejęcie Compo Expert

Łączny wpływ synergii przychodowo-kosztowych wynikających z przejęcia niemieckiej grupy Compo Expert na skonsolidowany zysk brutto grupy kapitałowej Grupy Azoty wyniósł w 2020 r. około 7,2 mln euro - wylicza Grupa Azoty odpowiadając na pytanie akcjonariusza. Do 2024 r. synergie z połączenia obu firm sięgnąć mają łącznie około 40 mln euro.

Rozszerzenie portfolio, nowi klienci

Efekty finansowe

Grupa Azoty tłumaczy w odpowiedzi na pytanie wzrost produkcji wyrobów spółki w wyniku przejęcia Compo Expert, że akwizycja miała przede wszystkim na celu rozszerzenie portfela produktów Grupy Azoty o nawozy specjalistyczne oraz, w mniejszym zakresie, możliwość wykorzystania bazy klientów niemieckiej Grupy pod potencjalne dodatkowe transakcje sprzedaży produktów spółek Grupy Azoty zlokalizowanych w Polsce.Wolumen sprzedaży przejętej grupy za 2020 rok wyniósł 513,5 tys. ton, co stanowi ok. 9,5 proc. łącznej sprzedaży wolumenowej Grupy Kapitałowej Grupa Azoty w Segmencie Nawozy-Agro.- W ramach synergii sprzedażowych podejmowane są między innymi wspólne działania rynkowe mające na celu promocję i sprzedaż produktów spółek Grupy Azoty zlokalizowanych w Polsce na rynkach o silnej obecności Grupy Compo Expert. W rezultacie spółki Grupa Azoty zlokalizowane w Polsce sprzedają swoje produkty do odbiorców zewnętrznych będących uprzednio klientami Grupy Compo Expert. Efekty tej współpracy stanowią dodatkową wartość transakcji - tłumaczy Grupa Azoty.W 2020 roku Grupa Compo Expert rozpoczęła sprzedaż produktów spółek Grupy Azoty zlokalizowanych w Polsce, w szczególności produkty te sprzedawane są w części sieci sprzedaży firmy obejmującej Grecję i kraje sąsiadujące. Przychody z tej sprzedaży wyniosły w 2020 roku 5,8 mln euro (25,8 mln zł), wolumen sprzedaży wyniósł 6,6 tys. ton.Jak podkreśla Grupa Azoty, efekty finansowe działalności Grupy Compo Expert widoczne są w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych polskiej grupy chemicznej, a liczby mówią same za siebie.Skonsolidowane przychody niemieckiej firmy w 2020 roku w wysokości 1,54 mld zł stanowiły 15 proc. przychodów skonsolidowanych Grupy Azoty (w roku 2019: 1,49 mld zł, co również odpowiadało 15 proc. przychodów skonsolidowanych).EBITDA, czyli zysk operacyjny przed opodatkowaniem Grupy Compo Expert wyniósł w ubiegłym roku 182 mln zł i osiągnął najwyższą wartość w historii działalności Grupy Compo Expert (w roku 2019: 122 mln zł, przyrost o 49 proc.).Marża EBITDA w 2020 roku wyniosła 12 proc. (w roku 2019: 8%), natomiast udział wyniku EBITDA Grupy Compo Expert w skonsolidowanym wyniku EBITDA Grupy Azoty wyniósł w 2020 roku 14 proc. (w roku 2019: 9 proc.).Ponadto do Grupy Azoty trafi 6 mln euro (27,1 mln zł) w ramach dywidendy, którą uchwaliło w czerwcu 2021 r. Zgromadzenie Wspólników Compo Expert Holding GmbH- Wypracowane przez Grupę Compo Expert przychody i zyski, ich stabilność oraz udział w skonsolidowanych przychodach i zyskach Grupy Azoty wskazują na osiągnięcie znaczących, pozytywnych efektów finansowych nabycia niemieckiej grupy - ocenia w odpowiedzi na pytanie akcjonariusza Grupa Azoty.