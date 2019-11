Grupa Azoty Police rusza z publiczną emisją akcji na projekt Polimery Police

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” (Grupa Azoty Police) opublikowała prospekt emisyjny zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego 5 listopada. Ostateczna liczba oferowanych akcji wyniesie 110 mln sztuk. Zarząd spółki określił cenę emisyjną nowych akcji na 10,2 zł, a zatem łączna wartość oferty przekroczy 1,1 mld zł. Dniem prawa poboru będzie 7 listopada, a zapisy dla inwestorów rozpoczną się 12 listopada i potrwają do 19 listopada.

Zgodnie z prospektem emisyjnym, zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty w kwocie brutto 1122 mln zł i 1 109 mln zł netto przy założeniu, że inwestorzy obejmą wszystkie oferowane akcje.Grupa Azoty Police przewiduje, że kwota 934,5 mln zł zostanie przekazana spółce celowej Grupa Azoty Polyolefins w formie wpłat na podwyższony kapitał zakładowy lub w formie pożyczek podporządkowanych (przekształcanych na kapitał zakładowy w późniejszym terminie) w terminach dostosowanych do harmonogramu wydatkowania środków.Spółka celowa zamierza przeznaczyć otrzymane w ten sposób środki w całości na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z realizacją projektu Polimery Police, w szczególności na wynagrodzenie wykonawcy, tj. koncernu Hyundai Engineering.Pozostała kwota, tj. około 95,4 mln zł zostanie wykorzystana przez spółkę na inwestycje dostosowawcze związane z budową infrastruktury towarzyszącej projektu Polimery Police. Około 65,5 mln zł zostanie przeznaczona na pokrycie wydatków poniesionych przez Grupę Azoty Police w lipcu 2019 r. na sfinansowanie potrzeb Grupy Azoty Polyolefins związanych z zapłatą pierwszej transzy wynagrodzenia wykonawcy Projektu Polimery Police.W przypadku przydzielenia w ofercie wszystkich Akcji Oferowanych w ramach oferty i, w konsekwencji, pozyskania środków z oferty w kwocie netto wynoszącej około 1,109 mld zł nadwyżka ponad kwotę 1,095 mld zł (stanowiącą sumę kwot przeznaczonych na cele emisji wskazane powyżej), wynosząca około 13,6 mln zł, będzie w całości przekazana Grupie Azoty Polyolefins poprzez wpłatę na kapitał zakładowy lub poprzez udzielenie przez spółkę pożyczek podporządkowanych na rzecz Polyolefins w celu powiększenia wkładu własnego Polyolefins w strukturze finansowania Projektu Polimery Police.- W wyniku realizacji projektu Polimery Police powstanie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Inwestycja będzie mieć zasadnicze znaczenie dla polskiej gospodarki – przyczyni się do redukcji ujemnego bilansu handlowego w branży tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową Polski dzięki oddaniu nowego terminala paliw płynnych w Policach – uzupełnia dr Wojciech Wardacki.Kluczowym wydarzeniem w 2019 roku dla projektu Polimery Police był ostateczny wybór wykonawcy i podpisanie przez zarząd Grupy Azoty Polyolefins umowy dotyczącej kompleksowej realizacji projektu z koncernem Hyundai Engineering.Ponadto Grupa Azoty i Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” podpisały porozumienie dotyczące warunków finansowania kapitałowego (term sheet) Projektu Polimery Police z Hyundai Engineering i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND).Koreańscy partnerzy zainwestują łącznie 130 mln dolarów (ok. 500 mln zł), a spółki z Grupy Azoty – do 1,4 mld zł oraz środki z rozpoczynającej się właśnie oferty publicznej akcji Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police”. Spółki z Grupy Azoty (Grupa Azoty Grupa Azoty Police, Grupa Azoty Polyolefins .) podpisały także list intencyjny z Grupą Lotos w zakresie potencjalnego zaangażowania kapitałowego tego koncernu w kwocie do 500 mln zł i 31 października 2019 roku strony przedłużyły jego obowiązywanie do 22 listopada bieżącego roku