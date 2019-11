Grupa Azoty Police ustaliła cenę akcji nowej emisji

Zarząd Grupy Azoty Police, spółki wchodzącej w skład Grupy Azoty, ustalił cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii C na 10,2 zł za sztukę. We wrześniu rada nadzorcza Grupy Azoty Police pozytywnie zaopiniowała uchwałę zarządu w zakresie emisji akcji wspierającej realizację Projektu Polimery Police.

Zarząd spółki Grupa Azoty poinformował w poniedziałek (4 listopada), że cena emisyjna akcji zwykłych na okaziciela serii C została ustalona w wysokości 10,20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za jedną akcję.



Jednocześnie zarząd spółki postanowił nie korzystać z upoważnienia do określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Grupy Azoty Police (art. 432 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy GA Police).



W związku z tym, ostateczna liczba akcji nowej emisji jest równa maksymalnej liczbie akcji nowej emisji przewidzianej w Uchwale NWZ GA Police, tj. 110 mln - podała spółka.



Przypomnijmy, że Grupa Azoty zarobiła na czysto po trzech kwartałach 2019 roku 455,9 mln zł wobec 7,6 mln zł rok wcześniej przy przychodach 8,7 mld zł wobec 7,2 mld zł po trzech kwartałach 2018 roku.



Na początku września rada nadzorcza Grupy Azoty Police pozytywnie zaopiniowała uchwałę zarządu w zakresie emisji akcji wspierającej realizację Projektu Polimery Police. Chodzi o podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w kwocie ok. 1 mld zł.



Celem projektu Polimery Police realizowanego przez PDH Polska jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.



Całkowity szacowany budżet realizacji Projektu Polimery Police wynosi ok. 1,5 mld euro, z czego ok. 1,2 mld euro stanowić będą nakłady inwestycyjne obejmujące m.in. wynagrodzenie wykonawcy, zakupy licencji i prace przygotowawcze.

