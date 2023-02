Grupa Azoty Police z umową na zakup ilmenitu za ponad 250 mln zł

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police zawarła szacowaną na około 255 mln zł umowę z norweską spółką Titania na zakup ilmenitu, który jest surowcem do produkcji bieli tytanowej używanej m.in. do wytwarzania farb.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police poinformował, że 28 lutego 2023 roku otrzymał informację o podpisaniu 27 lutego 2023 roku przez drugą stronę umowy zawartej przez spółkę z firmą Titania z Norwegii jako sprzedającym, dotyczącej zakupu ilmenitu.

- Wartość umowy szacowana jest na kwotę około 255 mln zł. Warunki umowy obowiązują przez czas określony od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku. Umowa przewiduje realizację dostaw według ustalonego harmonogramu i warunków handlowych- czytamy w komunikacie Azotów.

Ilmenit (żelaziak tytanowy) to minerał używany do produkcji bieli tytanowej, którą wytwarza Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police. Biel tytanowa stosowana jest m.in. do produkcji farb i powłok, tworzyw sztucznych, papieru, jak również w przemyśle kosmetycznym - np. do produkcji kosmetyków przeciwsłonecznych.

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 4,04 mld zł,notując prawie 165,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec około 2,22 mld zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży i 66,5 mln zł konsolidowanego zysku netto w analogicznych okresie 2021 roku.