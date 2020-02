Grupa Azoty Polyolefins podwyższy kapitał o blisko 132 mln zł

Akcjonariusze Grupy Azoty Polyolefins - spółki zależnej Grupy Azoty i Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) - zdecydowali podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego o 131,9 mln złotych.

Jak podała we wtorkowym (18 lutego) komunikacie Grupa Azoty, podwyższenie kapitału o 131 944 310 zł odbędzie się poprzez emisję 13 194 431 nowych akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 zł każda. Cena emisyjna akcji serii F wynosi 47,90 zł za sztukę.



"Objęcie nowych akcji nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej przez: Emitenta, który obejmie 6 993 048 (słownie: sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści osiem) akcji; Grupę Azoty S.A., która obejmie 6 201 383 (słownie: sześć milionów dwieście jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje" - informuje spółka.



Przypomnijmy, że w poniedziałek 17 lutego nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Azoty wyraziło zgodę na objęcie akcji GA Polyolefins w wysokości zapewniającej utrzymanie obecnego udziału w kapitale zakładowym tej spółki.



Sztandarowa inwestycja Grupy Azoty - Polimery Police - ruszyła pod koniec 2019 roku. Grupa Azoty Polyolefins wydała wówczas na rzecz wykonawcy - Hyundai Engineering Co. polecenie przystąpienia do pełnej realizacji.



Polimery Police to największa inwestycja chemiczna w Polsce po 1989 roku. W jej ramach w Policach powstanie nowy kompleks petrochemiczny składający się z instalacji odwodornienia propanu (instalacja PDH), instalacji wytwarzania polipropylenu (instalacja PP), systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich.



Wartość inwestycji to 1,5 mld euro, czyli ok 6,2 mld zł. Zgodnie z harmonogramem testowy rozruch instalacji do produkcji polipropylenu zakładany jest w II kwartale 2022 r.



