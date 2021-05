Grupa Azoty poniżej oczekiwań rynku. Kurs akcji zanurkował

Kurs akcji chemicznej spółki znalazł się w gronie największych spadków podczas piątkowej sesji na warszawskiej giełdzie. To efekt podania przez Grupę Azoty szacunkowych wyników za pierwszy kwartał 2021 r., które okazały się być znacznie poniżej oczekiwań rynkowych.

Wpływ na wynik EBITDA segmentu Nawozy-Agro miały głównie wyższe ceny sprzedaży nawozów azotowych, wieloskładnikowych i specjalistycznych w stosunku do pierwszego kwartału 2020 r., spowodowane wysokim popytem na skutek wysokich cen zbóż oraz niższym importem nawozów.Pozytywny efekt wzrostu cen sprzedaży został ograniczony wzrostem kosztów produkcji na skutek wyższych cen surowców, głównie gazu ziemnego.Wpływ na wynik EBITDA segmentu Tworzywa miały głównie wyższe średnie ceny produktów i wzrost popytu w niemal wszystkich zastosowaniach. W pierwszym okresie odnotowano zarówno wyższe (benzen), jak i niższe ceny (fenol) w ujęciu rok do roku.Natomiast wynik EBITDA segmentu Chemia kształtowały znacząco wyższe ceny alkoholi OXO, melaminy, mocznika technicznego i plastyfikatorów.- Popyt na większości rynków segmentu zanotował odbicie w stosunku do pierwszego kwartału 2020 roku, szczególnie wyraźne dla alkoholi OXO. Wzrost cen produktów z nadwyżką zrekompensował wzrosty cen większości surowców zużywanych do produkcji w segmencie Chemia - wyliczono w komunikacie.