Grupa Azoty Puławy czasowo ogranicza produkcję melaminy przez m.in. rosnące ceny gazu

Grupa Azoty Puławy czasowo ogranicza produkcję melaminy, służącej do wyrobu np. żywic syntetycznych, z powodu m.in. rosnących cen gazu - poinformowała spółka w komunikacie.

Jak podała Grupa Azoty, rosnące ceny gazu, jak również przeprowadzona analiza możliwych do uzyskania cen sprzedaży produktu to główne przyczyny czasowego ograniczenia produkcji melaminy w Grupie.

"Aktualna sytuacja rynkowa wymusiła zatrzymanie jednej z instalacji produkcji melaminy (Melamina I - I ciąg) oraz ograniczenie - do 50 proc. zdolności produkcyjnych - na kolejnej (Melamina II" - podano w komunikacie Grupy Azoty. Dodano, że ze względu na zaplanowane wcześniej prace remontowe na pozostałych instalacjach (Melamina I - II ciąg oraz Melamina III), produkcja melaminy od 9 lipca br. jest prowadzona na poziomie ok. 20 proc. maksymalnych zdolności produkcyjnych wszystkich instalacji, wynoszących 270 ton/dobę.

Wskazano, że zobowiązania wynikające z bieżących kontraktów handlowych, które w znacznej części mają charakter krótkookresowy, będą realizowane w oparciu o pracujące instalacje melaminy i posiadane zapasy.

Podkreślono, że Grupa Azoty Puławy stale monitoruje poziom cen surowców i będzie dostosowywać produkcję do sytuacji rynkowej.

Spółka zaznaczyła, że "nie jest w stanie oszacować precyzyjnie możliwych negatywnych skutków finansowych ograniczenia produkcji".

Grupa Azoty jest największym producentem nawozów w Polsce i jedną z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, ma również silną pozycje na rynkach takich produktów jak melamina, poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa.

Melamina służy do wyrobu np. żywic syntetycznych mających zastosowanie w procesach wytwarzania laminatów dekoracyjnych, płyt drewnopochodnych, klejów, farb i lakierów - w tym lakierów piecowych także dla przemysłu motoryzacyjnego, środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego i papierniczego, tworzyw dla przemysłu elektrotechnicznego i wytwarzania przedmiotów gospodarstwa domowego. Melamina stosowana jest również do produkcji środków ognioochronnych oraz do modyfikacji betonu.