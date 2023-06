Grupa Azoty Puławy może trafić w ręce Orlenu. Kto będzie wygranym transakcji?

Grupa Orlen wraz z Grupą Azoty podpisały umowę o współpracy, która umożliwi rozpoczęcie procesu badania kondycji puławskich zakładów. Analiza ma pokazać możliwość akwizycji Zakładów Azotowych w Puławach. Eksperci skrajnie różnie oceniają możliwe przejęcie.

– Ten proces nie jest zaskakujący. Branża nawozowa w Europie jest już w dużym stopniu skonsolidowana, doskonale znamy już takie procesy, będzie to wpisanie się w europejski trend – komentuje Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica.

Balcerowski zaznacza, że trudna sytuacja na rynku nawozowym dotyczy wszystkich firm w Europie, a konsolidacje to znany i realizowany od dekad trend.

Jak z kolei wskazuje Łukasz Prokopiuk, analityk Domu Maklerskiego BOŚ, ruch ten nie rozwiązuje problemów Puław z zadłużeniem, a tym samym tworzy dla niej nowego, mocnego konkurenta na rynku nawozów.

Puławy w ostatnich latach zainwestowały w wytwórnię nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Zdolności produkcyjne dwóch nowych linii wynoszą łącznie do 820 tys. ton rocznie. Jak komunikuje Grupa Orlen, połączenie firm umożliwi zwiększenie zaangażowania Grupy w sektor nawozowy, zwiększy efektywność i konkurencyjność na europejskim rynku.

Z kolei dla klientów spółek, w tym rolników, połączenie ma oznaczać lepszą i szerszą ofertę nawozów, a także łatwiejszy dostęp do produktów potrzebnych na rynku w danym momencie dzięki wyższej elastyczności produkcji. Dla samej spółki ma być to możliwość pozyskania solidnego partnera w sferze biznesowej.

- Azoty odnotowały w pierwszym kwartale tego roku ponad 280 mln zł straty, czyli ponad połowę straty całej Grupy Azoty jednak należy pamiętać, że nie są w Europie wyjątkiem. Wysokie ceny gazu i błędna polityka Unii Europejskiej w zakresie zniesienia ceł na amoniak i mocznik wpędziły w poważne problemy inne europejskie firmy. Dość powiedzieć, że jeden z liderów światowej produkcji nawozów, norweska Yara, musiała wstrzymać połowę swojej produkcji – zaznacza Piotr Balcerowski, wiceprezes Instytutu Staszica.

Z większym dystansem podchodzi do możliwej transakcji Łukasz Prokopiuk, analityk Domu Maklerskiego BOŚ.

W jego ocenie ogłoszony we wtorek zamiar przejęcia przez Orlen Zakładów Azotowych w Puławach nie jest dobrą wiadomością dla Grupy Azoty. Powód? Ruch ten nie rozwiązuje jej problemów z zadłużeniem, a tym samym tworzy dla niej nowego, mocnego konkurenta na rynku nawozów.

Doświadczenie, synergia i poszerzenie portfolio

Z kolei Piotr Balcerowski twierdzi, że i Grupa Azoty, i należący do Grupy Orlen Anwil mają naprawdę silną pozycję rynkową. Tłumaczy, że inwestycja we Włocławku przełoży się na zwiększenie mocy produkcyjnych o około 50 proc., do niemal półtora miliona ton rocznie. Jak twierdzi wiceprezes Instytutu Staszica, konsolidacja w obszarze nawozów azotowych pozwoli efektywniej zarządzać i umocnić pozycję polskich producentów na rynkach europejskich.

- Jest też oczywiste, że skonsolidowany podmiot w ramach jednej grupy ma większą szansę na przetrwanie i utrzymanie pozycji konkurencyjnej na niełatwym rynku. Grupa Orlen posiada duże doświadczenie w procesach konsolidacji. Koncern od ponad dwudziestu lat działa na rynku nawozowym, realizując nowe inwestycje i zwiększając skalę swojej działalności.

We Włocławku, w należącym do Grupy Anwilu (którego 100 proc. akcji w 2012 roku objął Orlen) budowana jest trzecia linia nawozowa, która umożliwi zwiększenie mocy produkcyjnych o około 50 proc., do 1,5 mln. ton rocznie i wzbogaci portfolio produktowe spółki o cztery rodzaje nawozów – dodaje Piotr Balcerowski.

Inne zdanie ma Łukasz Prokopiuk. – Patrząc od strony Orlenu wydawałoby się logicznym rozwiązaniem, żeby Orlen bardziej interesował się przejęciem aktywów petrochemicznych, a nie wzmacnianiem nogi nawozowej, tym bardziej, że w niedawno publikowanej strategii Orlenu nie ma wzmianek o rozwoju biznesu nawozowego – zwraca uwagę Łukasz Prokopiuk.

Wracając do cen gazu: wieloletnia umowa, gwarantująca pewne i stabilne dostawy

Jak mówi Piotr Balcerowski, Polska jest jednym z największych producentów nawozów azotowych w Europie, jednak ceny surowców, w tym gazu, regulacje dotyczące ochrony środowiska i zmiany preferencji konsumentów, mogą na nie wpływać.

1 października 2023 r. w życie wejdzie nowa wieloletnia umowa, gwarantująca pewne i stabilne dostawy gazu przez Orlen dla spółek Grupy Azoty. Podstawą kalkulacji ceny dostaw będzie, tak jak w poprzednich umowach, cena gazu na giełdzie.

Piotr Balcerowski podkreśla, że to najbardziej obiektywny i rynkowy sposób wyznaczania ceny, powszechnie stosowany między firmami w całej Europie.

Ekspert twierdzi także, że inwestuje się w długiej perspektywie, a przecież nikt rozsądny nie założy, że ceny gazu (notabene już niższe, niż kilka miesięcy temu) zawsze będą na wysokim poziomie, a polityka Komisji Europejskiej, bardzo niekorzystna dla europejskich producentów, nie ulegnie zmianie.

Dodaje, że jeśli list intencyjny w sprawie przejęcia Azotów Puławy przerodzi się rzeczywiście w akwizycję, to mocnym argumentem za taką transakcją jest doświadczenie Grupy Orlen w produkcji nawozów.